Avere casa pulita e sempre in ordine in 15 minuti: ecco il geniale e veloce metodo americano

Avere casa pulita e sempre in ordine in 15 minuti

Disordine, caos e polvere sono un vero incubo in casa e per averla perfettamente sistemata in pochissimo tempo e senza fatica ci vorrebbe Mary Poppins. Arriva direttamente dall’America il sistema rapido ed efficace per gestire tutti i lavori domestici.

Svolgere le faccende domestiche quotidiane a volte sembra una corsa contro il tempo e, a volte, siamo costretti a sacrificare anche il fine settimana. Vorremmo che le giornate durassero di più per mantenere una casa sistemata e senza l’ombra della polvere. Bisogna fare brillare il bagno e la cucina, eliminare lo sporco da tutte le superfici, riordinare i vestiti, fare lavatrici e rimettere a posto ogni cosa. In realtà la lista potrebbe essere infinita, in casa c’è sempre qualcosa da fare, ma spesso non abbiamo il tempo e neanche l’energia. Mal di schiena e dolori sparsi potrebbero impedirci di finire in tempo le pulizie. Questo soprattutto se assumiamo posizioni scorrette mentre passiamo lo straccio o solleviamo un peso. Il dispendio di energie in un’ora è davvero notevole, ma per non affaticarci troppo potrebbe interessarci un sistema adottato negli Stati Uniti.

Avere casa pulita e sempre in ordine in 15 minuti: il programma straordinario per non stancarsi

Senza bacchetta magica è possibile ottimizzare tempo ed energia mettendo in pratica alcune semplici regole, che permettono anche di avere tempo a disposizione per sé stessi. L’idea arriva da una donna americana, Maria Cilley, che stufa di riordinare e lavare casa per ore, mette in atto un efficace schema di lavoro. Il suo stratagemma con il tempo si è arricchito di particolari ed è diventato un metodo molto diffuso e apprezzato, il FlyLady.

Il sistema è pensato praticamente per tutti e l’obiettivo è rendere una casa accogliente, linda e sistemata senza stressarsi e riducendo notevolmente le ore di lavoro. Le attività sono suddivise l’arco della giornata e del mese. Nello specifico ci sono delle vere e proprie missioni e baby steps scandite con un timer. Per avere casa pulita e sempre in ordine in 15 minuti non bisogna ambire alla perfezione, ma fare poco alla volta, dicendo addio alle maratone domestiche.



Routine quotidiane e missione del giorno

La regola base per ottenere una casa splendente è dedicare solo 15 minuti per ogni attività, non un minuto in più. Con questo metodo le pulizie sono suddivise in 5 zone, che potremo tenere sotto controllo grazie ad una sorta di agenda, dove appuntare anche il menù settimanale. Tutti i giorni, tranne il weekend, bisogna svolgere delle pulizie di routine, arricchite da una missione del giorno, ovvero una pulizia straordinaria. Mentre 31 baby steps, piccole attività, saranno spalmate in un mese per trasformarsi poi in vere e proprie abitudini con il tempo. Queste, insieme alla missione giornaliera, verranno assegnate se ci iscriveremo al programma ufficiale, gestito direttamente dall’ideatrice. Infine, un punto fondamentale del metodo è la cura di sé, evitiamo di stare in tuta o pigiama, curiamo il nostro aspetto e spirito e dedichiamo del tempo alla famiglia.