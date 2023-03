Perché versare il lievito di birra nel lavello della cucina? Ecco il motivo più 1 rimedio per lucidare l’acciaio

Una delle possibili cause dei cattivi odori in casa dipende proprio dagli scarichi e tubature della cucina, dove si accumulano avanzi di cibo e sporco. Scopriamo come un semplice cubetto di lievito di birra può risolvere il problema in poche mosse.

Molto spesso ci lamentiamo della puzza che certe pietanze emanano invadendo la nostra cucina a fine cottura. A volte può essere davvero fastidioso quel tanfo di fritto che pervade tutta la casa e cerchiamo di coprirlo con dei deodoranti per ambienti. Effettivamente esistono diversi rimedi casalinghi a costo zero per profumare le stanze, come mettere delle foglie di agrumi in forno, oppure bollire cannella e bucce di limone.

Un’altra possibile causa dei cattivi odori riguarda scarichi e tubazioni del lavello della cucina. Per mantenerli puliti bisogna evitare certe cattive abitudini, che posso fare la differenza, e usare un po’ di buon senso.

Ecco perché versare il lievito di birra nel lavello della cucina può risolvere un problema frequente

Per scongiurare la proliferazione di batteri e germi è buona prassi inserire un filtro, in grado di trattenere possibili residui di cibo. Anche se siamo stanchi la sera, prima di andare a dormire assicuriamoci di aver tolto tutte le tracce di questi ultimi. L’utilizzo smodato di prodotti altamente chimici, che a prima vista riducono il problema, alla lunga può deteriorare i tubi, costringendoci poi ad acquistare nuovi pezzi. Nel caso in cui decidiamo di versare della candeggina, quindi, meglio non farlo in tempi prolungati e sempre in maniera adeguata, visto che potrebbe essere dannosa anche per noi. Molti, ad esempio, preferiscono ricorrere ad altri metodi, miscelando acqua, bicarbonato e sale grosso o del semplice succo di limone. Se lasciati agire per un paio d’ore potrebbero essere dei validi alleati.

Non tutti sanno che esiste un altro escamotage per risolvere il fastidioso problema del lavello maleodorante, ovvero usare un cubetto di lievito di birra. Questo ingrediente ecologico e sicuro, indispensabile per la lievitazione, è utilissimo in questo caso perché, insieme all’acqua calda, produce anidride carbonica, eliminando sporco e residui. Basterà mescolare dello zucchero e un cubetto, in circa 3 tazze d’acqua calda, poi gettare il mix nel lavabo, lasciandolo agire per qualche ora. Ecco, dunque, perché versare il lievito di birra nel lavello della cucina, i batteri vivi contenuti contribuiranno a distruggere eventuali sostanze organiche, presenti nello scarico.

Lucidare l’acciaio a costo zero

Oltre a poter ricorrere ad alcuni efficaci rimedi della nonna per liberare gli scarichi e, soprattutto, eliminare i cattivi odori, potremmo usare un altro comune ingrediente per lucidare l’acciaio. Quegli aloni che si formano a causa del calcare, o perché non asciughiamo bene dopo aver lavato, sono davvero inguardabili.

Proprio per questo non è raro passare decine di minuti a cercare di far brillare il lavello con mille prodotti, eppure basterebbe usare dell’olio d’oliva. Laviamo la superficie prima con del sapone di Marsiglia, poi con un panno di microfibra inumidito, o della bambagia, passiamo l’olio d’oliva delicatamente. Infine, asciughiamo con un panno in cotone asciutto e l’acciaio brillerà come non mai.