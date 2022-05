Alloggio incluso per 60 posizioni a tempo indeterminato in questa meravigliosa capitale europea

Non solo l’assunzione a tempo indeterminato fra i vantaggi delle recenti opportunità di lavoro pubblicate da EURES. Grazie ai requisiti accessibili, queste offerte potrebbero rivelarsi interessanti per tantissime persone. Sono in tutto 60 i posti disponibili per 2 diversi profili lavorativi. Come titolo di studio basta il diploma di scuola media superiore o un titolo equivalente. Inoltre, avere esperienza pregressa non è indispensabile.

Tantissimi vantaggi

Le risorse selezionate per queste offerte di lavoro verranno impiegate a Lisbona per una società di outsourcing. In particolare, si occuperanno di fornire supporto alla clientela, gestire i social media e acquisire nuovi clienti. Non serve che abbiano maturato un’esperienza precedente nel ruolo, dato che riceveranno dall’azienda tutta la formazione necessaria.

Ulteriori vantaggi sono il rimborso del biglietto aereo per Lisbona e per tornare nel Paese d’origine. Seguono un corso completamente gratuito per imparare il portoghese e il trasporto dall’aeroporto all’appartamento.

Alloggio incluso per 60 posizioni in due ruoli. 30 sono rivolte a candidati nel ruolo di “Content Moderator”, mentre le restanti 30 per “Customer o Technical Support Agent”. Per candidarsi è necessario il possesso del diploma o di un titolo equivalente, essere madrelingua italiana o di livello pari a C2. Seguono buone conoscenze della lingua inglese parlata, almeno di livello B2+, capacità di multitasking, attitudine al lavoro in autonomia ed in team. Per il secondo profilo, si richiedono inoltre ottime doti relazionali e comunicative.

È prevista assunzione con contratto a tempo determinato della durata minima di 12 mesi. Con una collaborazione con l’azienda pari ad almeno 2 anni, il contratto passa a tempo indeterminato. La retribuzione lorda mensile è pari a 926,34 euro, cui si aggiungono eventuali bonus in base agli obiettivi raggiunti. Il costo dell’affitto è già detratto.

Alloggio incluso per 60 posizioni a tempo indeterminato in questa meravigliosa capitale europea

Per entrambe le offerte di lavoro sopra riportate, come quella per “Customer Technical Support Agent”, il referente è Emma Larsson. Per inviare candidatura potremo sia seguire i passaggi indicati nella piattaforma sopra linkata che inviare email all’indirizzo del referente.

Se siamo alla ricerca di opportunità lavorative in Italia, di recente abbiamo riportato alcuni annunci dai requisiti accessibili. Ne sono un esempio i 5 posti di lavoro disponibili per il ruolo di addetto alle pulizie o addetto alle vendite presso Swatch.

