Basta avere il diploma per molte delle 25 opportunità di lavoro per questa grossa catena internazionale

Tantissime offerte di lavoro disponibili in Italia dalla nota catena di supermercati Carrefour. Gli annunci coinvolgono numerosi profili, rivolti sia a candidati senza esperienza pregressa che a più alti livelli di carriera. La candidatura può essere inviata direttamente dalla piattaforma del Gruppo dedicata alle carriere. Inoltre, dalla stessa è possibile in qualunque momento inviare candidatura spontanea dall’apposita funzione, posta a fine pagina. Scopriamo di seguito alcune fra le opportunità più accessibili per requisiti.

Il primo annuncio che andremo a presentare ha come titolo “Accademia dei Freschi”. Le risorse che verranno selezionate per questa opportunità riceveranno da Carrefour la formazione necessaria per diventare Specialista di Reparto. In particolare, i reparti interessati da questa offerta sono pescheria, ortofrutta, pasticceria, panetteria, gastronomia e macelleria. Basta avere il diploma, conseguito di recente, di scuola mestiere o istituto professionale come titolo di studio. Il tipo di contratto di assunzione previsto è di apprendistato professionalizzante e sono ritenuti requisiti indispensabili l’essere automuniti e disposti alla mobilità.

Seguendo, l’offerta di lavoro per “Specialista Reparto Freschi” è altrettanto accessibile. I candidati che verranno selezionati si occuperanno di seguire le vendite e fornire assistenza alla clientela. Inoltre, saranno responsabili di mantenere l’ordine e la pulizia del reparto assegnatogli. Per accedere a questa opportunità sono necessari una buona conoscenza del prodotto e familiarità con strumenti quali la cassa e la bilancia. Non espressamente necessaria, ma preferibile, è un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nel settore. Chiudono il quadro attitudine al lavoro in team, flessibilità e orientamento ai risultati.

Altro profilo disponibile è “Specialista Macellaio”, per il quale si ricercano candidati con un’ottima conoscenza della materia prima ed abili nell’uso degli strumenti appositi. È preferibile che questi abbiano alle spalle un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi. Inoltre, devono essere disponibili a lavorare a tempo pieno su turni, compresi festivi.

Per approfondire le offerte sopra presentate e le restanti disponibili, visitiamo la piattaforma ufficiale di Carrefour. All’interno di ogni opportunità è possibile tutti i dettagli relativi, insieme alle opzioni per inviare candidatura, compilando il form apposito e allegando curriculum vitae.

