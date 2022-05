Ricerca candidati anche con licenza media da assumere a tempo indeterminato questa azienda italiana

Accessibilità e vantaggi contrattuali sono i punti chiave delle recenti opportunità lavorative pubblicate da un Centro per l’Impiego d’Italia. Il diploma, la laurea e la licenza media non sono ritenuti requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’impiego. Più in generale, non è necessario il possesso di un titolo di studio specifico. Inoltre, si accettano candidati anche non aventi un’esperienza pregressa nel ruolo.

I dettagli

Le offerte di lavoro in questione arrivano dal Centro per l’Impiego di Pomezia, nel Lazio. Le risorse selezionate verranno inserite in un’azienda specializzata in servizi industriali e sanificazione. Sono in tutto 5 i posti di lavoro disponibili per il ruolo di addetto alle pulizie. Fra le mansioni previste vi sono la pulizia dei locali, riordino, lavaggio gabbie e sanificazioni. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato o apprendistato in formula part time e su turni. Le fasce orarie lavorative sono dalle 8 del mattino alle 12:00 e dalle 12:45 alle 16:45.

Per quanto riguarda i requisiti, le opportunità lavorative in questione risultano essere davvero accessibili. L’azienda ricerca candidati anche con licenza media, a patto che rispettino i requisiti attitudinali previsti. Questi sono determinazione, propensione al miglioramento e all’apprendimento di nuove competenze. Inoltre, è indispensabile una conoscenza della lingua italiana parlata di livello almeno B1. Preferenziali sono il possesso della patente di guida di tipo B, l’essere automuniti e non aver compiuto il trentesimo anno di età.

Chiuse le candidature, il Centro per l’Impiego indirizzerà i candidati preselezionati, massimo il triplo rispetto ai posti disponibili, verso l’azienda. Nel caso venga sforata la soglia indicata, si procederà per ordine cronologico di invio delle candidature.

Il termine massimo per candidarsi è fissato per il 27 maggio 2022. L’invio della domanda deve avvenire tramite posta elettronica, selezionando come destinatario l’indirizzo email del referente. Nell’oggetto dovrà essere inserito il riferimento ID del profilo lavorativo. In allegato, i candidati dovranno apporre l’apposito modello compilato, il curriculum vitae, se possibile in formato europeo, e documento di riconoscimento in corso di validità.

Per avere maggiori dettagli sui contatti, accedere ai file necessari per la candidatura e visualizzare la locandina, visitiamo la pagina dedicata all’annuncio sulla piattaforma regionale.

