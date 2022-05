Evitiamo il dolore alla pianta del piede con questi 3 portentosi esercizi e non indossiamo mai questi tipi di scarpe

Con il ritorno della primavera e di temperature gradevoli sono tanti quelli che tornano a svolgere con piacere attività fisica all’aperto. Proprio in questa circostanza, nonostante si tratti di un’attività estremamente benefica, potrebbero tornare a galla alcuni “acciacchi”.

Una delle più dolorose e a volte difficili infiammazioni da trattare è quella che riguarda il legamento arcuato della pianta del piede. Stiamo parlando della fascite plantare, che può esordire non solo mentre facciamo sport ma anche a causa di altri fattori.

Si tratta ad ogni modo di una condizione sì dolorosa e molto fastidiosa, ma possiamo tentare di prevenirla con alcune accortezze. D’altro canto, invece, esistono alcuni esercizi che potrebbero aiutarci e con cui evitiamo il dolore alla pianta del piede. Ovviamente, ci si riferisce a condizioni non gravi e, ad ogni modo, ricordiamo sempre l’importanza di consultare il medico curante o uno specialista.

Di cosa si tratta e cosa la provoca: i due tipi di scarpe incriminati

La fascite plantare, come accennato, non sarebbe altro che l’infiammazione e il conseguente dolore a carico del legamento arcuato del piede. Questo tendine, che collegherebbe tallone e base delle dita dei piedi, sembrerebbe essere particolarmente sollecitato dai carichi. Per questo la fascite tende a esordire durante particolari attività fisiche che, insieme al peso corporeo, mettono sotto stress il piede.

Tuttavia, lo sport può non essere l’unico incriminato in questo caso. Anche l’utilizzo di determinate scarpe può favorire questo tipo di disturbo. In particolar modo andrebbero evitate le scarpe con i tacchi alti indossate troppo a lungo o, al contrario, quelle troppo piatte.

Sarebbe poi opportuno ricordarsi di utilizzare scarpe adeguate per lo svolgimento dell’attività fisica, in modo da ammortizzare a dovere i piccoli e grandi “traumi”.

Sotto scacco sarebbero anche coloro che svolgono attività lavorative che richiedono tanto tempo in piedi, peggio ancora se sovrappeso o obesi.

Evitiamo il dolore alla pianta del piede con questi 3 portentosi esercizi e non indossiamo mai questi tipi di scarpe

Ma come lenire questa infiammazione e rafforzare il piede per evitare ulteriori problemi?

Come accennato è importante rivolgersi a degli specialisti che potranno confermarci la natura del nostro dolore e autorizzarci eventualmente a effettuare certi movimenti. Se necessario, potrebbero prescriverci anche dei farmaci antinfiammatori.

In ogni caso potremmo tentare questi 3 esercizi che sembrerebbero essere utilissimi in casi come questo.

Pallina da tennis

In piedi, con una pallina da tennis sotto alla pianta del piede, facciamola andare avanti ed indietro favorendo una sorta di massaggio.

Manipolazione

Massaggiamo energicamente con il pollice sotto la pianta del piede effettuando movimenti dall’alto verso il basso.

Meglio se lo facciamo utilizzando apposite creme lenitive o oli essenziali.

Stretching del legamento arcuato

Seduti a terra prendiamo tra le mani le dita del piede e tiriamo verso di noi, dopodiché riallunghiamo il piede in direzione opposta.

Facciamolo per circa 10 volte.

