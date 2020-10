Vediamo oggi, in quest’articolo, perché il nero è un colore che non sta bene a tutte. Durante lo shopping capita sempre un fenomeno particolare. I vestiti neri vanno a ruba molto più velocemente rispetto a quelli di qualsiasi altro colore. Ma come mai? La risposta è semplice: il nero è elegante, formale e rende otticamente più snella la figura.

Ma oggi siamo qui per sfatare un grande mito della moda, spiegandovi perché il nero è un colore che non sta bene a tutte. Siete curiose di saperne di più? Allora continuate a leggere qui sotto.

Differenza fra sottotoni freddi e caldi

Come abbiamo già spiegato nell’articolo sull’armocromia, esiste una differenza abissale fra i sottotoni caldi e i sottotoni freddi. I primi appartengono alle rosse naturali e tendono ad assumere sfumature più dorate quando si abbronzano. I secondi, invece, tendono ad arrossarsi con il freddo e presentano delle occhiaie più marcate.

Questa caratteristica è tipica sia degli incarnati olivastri che di quelli più candidi. Per capire, dunque, a quale delle due categorie appartenete, ecco qui due piccoli test facili e veloci.

Il nero sbatte

Ma torniamo al punto focale di prima. Perché il nero è un colore che non sta bene a tutte? Semplicemente perché rappresenta una tonalità fredda e non neutra come abbiamo sempre creduto.

Infatti, non dona per nulla a chi ha un viso dalle sfumature calde. Al contrario, è particolarmente valorizzante per chi ha una pelle cromaticamente fredda e ad alto contrasto. Per “alto contrasto” si intende, cioè, chi presenta uno stacco molto forte fra il colore del viso e quello di occhi e capelli.

Sapere perché il nero è un colore che non sta bene a tutte è molto utile anche per evitare di cadere in degli errori di stile.

Altri approfondimenti sono presenti sul sito di ProiezionidiBorsa, come quello dedicato a come individuare la propria bodyshape.