L’acne è una manifestazione cutanea molto comune e diffusa tra le persone. In Italia, diversi milioni di individui ogni anno vedono comparire sul proprio viso eruzioni cutanee sgradevoli e fastidiose.

Stiamo parlando dei brufoli, piccoli rilievi della pelle che possono assumere colorazioni rossastre o gialle. Oltre ad essere poco piacevoli da vedere, i brufoli possono creare dolore, infiammazione e bruciore.

Nella maggior parte dei casi, infatti, questi sono di tipo infiammatorio, e contengono materiale grasso, detto sebo.

Molte persone, quando avvertono la presenza di questi brufoli sulla pelle, sono prese dalla voglia di “schiacciarseli” in autonomia. Va ricordato, però, che questo tipo di procedura sarebbe altamente dannoso, poiché non farebbe altro che peggiorare lo stato della pelle, aumentandone l’infiammazione.

Bisogna sottolineare, però, anche l’effetto dell’alimentazione sulla comparsa dei brufoli. Infatti, anche ciò che mangiamo, potrebbe incidere molto su questo problema, creandolo o, addirittura, peggiorandolo.

Scopriamo, quindi, insieme, quali alimenti sarebbe meglio evitare, per non subire questo problema.

Alimenti che non dovremmo mangiare per non avere brufoli o acne

La tendenza di ogni persona a sviluppare acne dipenderebbe da diversi fattori di rischio.

Alcuni sono di tipo genetico, e andrebbero curati con una terapia medica personalizzata. Per questo bisognerebbe sempre rivolgersi ad uno specialista dermatologo per risolvere il problema. Il professionista potrebbe consigliare una cura farmacologica, o il trattamento che ridurrebbe acne e cicatrici su guance, mento, fronte.

In generale, però, bisognerebbe seguire alcune indicazioni alimentari, per abbassare le possibilità di sviluppare brufoli.

Innanzitutto, bisognerebbe evitare il latte e i suoi derivati, per un semplice motivo. Questi alimenti avrebbero al loro interno particolari ormoni che stimolerebbero la produzione di sebo.

Altri nemici della pelle

Per lo stesso motivo, dovremmo evitare anche i cibi molto ricchi di grassi o di zuccheri, come la cioccolata o il salame. Questi, infatti, aumenterebbero nettamente la possibilità che si sviluppino sulla nostra pelle dei brufoli. Ecco gli alimenti che non dovremmo mangiare per non avere brufoli fastidiosi, compromettendo così la bellezza della nostra pelle.

Consigliamo, inoltre, di evitare alcol e fumo, entrambi nemici della pelle. Questi, infatti, velocizzerebbero la comparsa di brufoli, ma anche di rughe e segni del tempo.

Come seccare i brufoli velocemente in modo naturale

Ogni pelle ha esigenze diverse, ma esistono prodotti specifici per chi soffre di acne. Qui non daremo spazio ai classici rimedi della nonna, come il limone o il dentifricio, che talvolta creano danni più che benefici.

Un prodotto che, invece, potrebbe sicuramente aiutarci a diminuire il rossore dato dall’acne è lo yogurt. Questo alimento idratante ed emolliente, a contatto con la pelle, lenirà bruciori e irritazioni, e donerà una generale sensazione di sollievo.

Basterà creare una maschera con lo yogurt, semplicemente spalmando il prodotto sulla pelle e tenendolo in posa per almeno 20 minuti. Dopo che avremo risciacquato il tutto, potremo metterci una crema idratante sul viso, e la nostra pelle, finalmente, ci ringrazierà.

