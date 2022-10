Ogni periodo dell’anno se si ha qualche giorno libero e un budget adeguato si possono programmare weekend indimenticabili. In Italia ci sono numerose località adatte a tutte le esigenze. Se la scelta, però, si orienta verso l’Estero, poco fuori l’Italia ci sono tanti posti tra cui scegliere, come l’Austria. Questo Paese evoca il ricordo dell’Imperatrice Sissi, di carrozze e luoghi incantevoli. Ogni anno a Capodanno, poi, in molti assistono al concerto che si tiene a Vienna, con musiche soprattutto di Strauss.

Cosa vedere oltre Vienna

Ci sono molte località dove passare un weekend romantico in Austria. A Salisburgo, ad esempio, si può passeggiare per le vie ammirando edifici e soffermandosi in posti particolari. In questa città austriaca nacque Wolfang Amadeus Mozart, il famoso compositore. Si potrebbe quindi visitare la casa natale dove visse per alcuni anni con i genitori e la sorella.

Un altro luogo d’interesse è il castello di Mirabell, la cui costruzione risale al Seicento. Divenuta sede amministrativa di Salisburgo, si può visitare per ammirare soprattutto la Sala dei marmi con la Scala degli angeli.

Il castello ha un giardino incantevole dove si trovano la Fontana di Pegaso, il Teatro delle siepi, il Giardino degli gnomi e il roseto. Tra i film in cui compare ricordiamo “Tutti insieme appassionatamente” con Julie Andrews.

Ogni anno il Festival di Salisburgo con concerti, spettacoli teatrali e molto altro attira appassionati da ogni parte del Mondo.

Località dove passare un weekend romantico a poca distanza dall’Italia

Un’altra località da vedere in Austria tra tante è Baden bie Wien. Questa cittadina molto graziosa e tranquilla riserva tante piacevoli attrazioni. Si può ad esempio passeggiare nel Doblhoffpark in cui ci sono un laghetto e tantissime varietà di rose.

Un altro posto da visitare è il Kurpark, altro parco di Baden bie Wien che ospita il casinò e le rinomate terme. Nel verde si trova una statua di Ludwig van Beethoven. Questo famoso compositore trascorse alcune estati in questa cittadina austriaca in una casa visitabile. Qui si racconta che vide la luce gran parte della celeberrima Sinfonia n. 9.

Se amiamo gli sport invernali ci sono belle località sciistiche in Italia ma anche in Austria. Potremmo scegliere per esempio tra Kitzbuehel, Sölden e quelle della regione di Arlberg.

Per quanto riguarda lo shopping, in ogni città ci sono vie con negozi dove trovare vestiti e oggetti tipici da portare a casa come ricordo.

Se amiamo la buona tavola, nei ristoranti potremmo mangiare con gusto i Knödel, ossia i canederli, il Tafelspitz, bollito di manzo e altro. Per i dolci sono imperdibili l’Apfelstrudel, ossia lo strudel di mele, la Mozarttorte e la Sachertorte.

