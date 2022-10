Archiviata la stagione estiva, per molte persone è cominciato quel periodo dell’anno in cui si preferisce restare a casa piuttosto che uscire. Tra le quattro mura domestiche ci si può quindi dedicare a tutte quelle attività che l’estate ci aveva costretto a sospendere, come ad esempio guardare film e serie TV.

Su Netflix, anche questo mese, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta sui contenuti da poter guardare. Oltre all’uscita della sesta stagione di Big Mouth, infatti, sono arrivo anche delle novità inedite che lasciano ben sperare. Tra queste spiccano una serie TV e un film, tutti italiani, di cui sveleremo, nelle prossime righe, le date di uscita e le rispettive trame.

Tutto chiede salvezza

Fra le tante serie TV in uscita nelle prossime settimane su Netflix, troviamo “Tutto chiede salvezza”. Diretta da Francesco Bruni, questa serie è tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Le vicende ruotano attorno alla storia di Daniele, un ragazzo di 20 anni che, a seguito di una crisi psicotica, viene sottoposto ad un TSO.

Durante i 7 giorni di internamento, egli conosce i suoi 5 compagni di stanza, i medici, che cercheranno di scavare nella sua mente, e gli infermieri. Tuttavia, quella che all’inizio sembrava una condanna, col passare del tempo si trasforma in un’esperienza formativa per il ragazzo. Daniele, infatti, affronterà i propri demoni interiori ed instaurerà nuovi legami intensi e sinceri. La serie uscirà il 14 ottobre e sarà costituita da 7 episodi, disponibili fin da subito.

Una serie TV e un film Made in Italy da vedere nei prossimi giorni su Netflix

Il 26 ottobre, invece, uscirà sulla piattaforma streaming un film veramente da non perdere, ossia “Rapiniamo il Duce”. Ambientato a Milano, durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di un contrabbandiere di nome Isola, interpretato da Pietro Castellitto. Approfittando della situazione di caos in cui versa la città, egli è diventato il re del mercato nero, seguendo soltanto la legge della sopravvivenza.

Oltre agli affari, il suo chiodo fisso è la giovane cantante Yvonne, con la quale ha una relazione clandestina. Infatti, il loro amore deve fare i conti con Borsalino, un gerarca fascista e spietato torturatore, anch’egli innamorato di Yvonne. Durante l’ascolto di un’intercettazione, Isola e la sua banda di scalmanati riescono a scoprire che Mussolini ha nascosto il suo tesoro a Milano, prima di fuggire per la Svizzera. Appresa questa notizia, il giovane cercherà in tutti di scovare e rubare il tesoro ma, per riuscirci, si ritroverà a fare un gesto veramente eclatante e folle, ossia rapinare il Duce.

