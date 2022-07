I peli sono un argomento da sempre ritenuto un vero e proprio tabù. Se ne parla poco, soprattutto se i peli in questiono appartengono a una donna. Sul corpo maschile, infatti, i peli sono considerati praticamente normali e nessuno si scandalizzerebbe vedendoli. Addosso a un corpo femminile, invece, i peli sono ancora guardati con diffidenza, come se fossero un particolare strano da eliminare. Per questo e per tanti altri motivi legati alla nostra cultura, le donne si depilano, cercando di eliminare ogni traccia di peli dal proprio corpo.

Il problema è che questi ricrescono spesso alla velocità della luce e possono comparire in zone del corpo insolite. Stiamo parlando, ad esempio, dei peli che nascono in zone del viso, come sotto al mento o nella zona delle basette. Molte donne si vergognano di queste caratteristiche e ricorrono a metodi di depilazione per eliminare il tutto.

I metodi tradizionali non offrono risultati a lungo termine

La tecnica più veloce e immediata per eliminare i peli superflui del corpo passa attraverso l’utilizzo di pinzetta e ceretta. Questi metodi regaleranno risultati immediati, ma anche brevi. Infatti, basterà lasciare passare pochi giorni per notare nuova peluria in queste zone del corpo. Ecco perché oggi parleremo di una tecnica davvero geniale per rimuovere questi peli.

L’aspetto più positivo di questa tecnica è che la depilazione sarà definitiva, quindi potremo dimenticarci per sempre dei peli.

Il segreto per eliminare i peli sotto al mento, alle ascelle e quelli sottopelle

Poche persone hanno sentito parlare dell’elettrocoagulazione. Questa è una tecnica di depilazione definitiva, che mira a eliminare per sempre i peli dalla pelle del corpo.

In questo modo si otterrebbe una pelle liscia a lungo, eliminando la fastidiosa presenza dei peli.

Come funziona questa tecnica

L’elettrocoagulazione lavora sul pelo attraverso l’utilizzo della corrente elettrica. Questa passa da un ago molto piccolo, inserito proprio nel canale pilifero. Da qui passerà un impulso elettrico, che devitalizzerà il bulbo, eliminando alla radice il pelo. Ecco, quindi, qual è il segreto per eliminare i peli sotto al mento e nelle altre zone del corpo.

Ovviamente, questa tecnica potrebbe creare qualche piccolo effetto collaterale, come bruciori e irritazioni. Ecco perché, prima di sottoporvisi, bisognerà chiedere un consulto a un professionista di fiducia.

Altrimenti potremo scegliere una tecnica che non irrita minimamente la pelle. Per pelli particolarmente sensibili, infatti, si potrà optare per tecniche più delicate che già molti stanno richiedendo al proprio estetista.

Per i peli sottopelle, invece, suggeriamo di utilizzare sotto la doccia uno scrub, anche quotidianamente. Questo semplice procedimento ci aiuterà a liberare i peli e a eliminarli meglio in fase di depilazione.

Lettura consigliata

Mai dimenticare di proteggersi dal caldo rovente di queste ore con i 3 accorgimenti degli esperti per prevenire danni e tumori cutanei