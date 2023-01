Seguire un regime alimentare salutare non è difficile, basta osservare alcune semplici regole. Senza troppi sforzi possiamo migliorare il nostro tenore di vita iniziando a mangiare bene. Nei prossimi paragrafi troveremo i consigli pratici e le norme dietetiche che ci aiuteranno ad alimentarci in modo sano.

Per condurre uno stile di vita sano dobbiamo prima di tutto seguire alcune norme a tavola. Non servono grandi sacrifici ma abitudini corrette. Esistono alcuni suggerimenti per seguire una dieta sana. Ciò non comporterà grandi difficoltà.

Le norme dietetiche che ci aiutano a mangiare bene

Innanzitutto ciò che serve è seguire una dieta variata. Il nostro organismo necessita di più di 40 sostanze nutritive diverse, che possono essere assunte nella giusta proporzione soltanto attraverso un’alimentazione varia, non basata su pochi cibi ripetitivi.

È importante mantenere il peso forma. L’eccesso di grasso o di magrezza possono essere causa di problemi di salute. Per valutare se il peso di un individuo è equilibrato, bisogna considerare la quantità di grasso in relazione ai muscoli.

I punti del corpo in cui il grasso si accumula e gli eventuali problemi di salute connessi al peso. In questo senso è importante limitare i grassi e il colesterolo. Un’alimentazione a basso tenore di grassi permette più facilmente di variare i cibi senza eccedere nell’apporto di calorie. Moderare il consumo di grassi saturi e di cibi ricchi di colesterolo favorisce il mantenimento di un livello equilibrato di colesterolo nel sangue. In questo ci aiuta il consumo di frutta, verdura e cereali. È importante preferire una dieta ricca di frutta, verdura e carboidrati derivati dai cereali.

Alcuni suggerimenti per seguire una dieta sana senza troppi sforzi

È bene sapere che lo zucchero e i cibi dolci forniscono un notevole apporto calorico, ma hanno un limitato valore nutritivo. Dunque è necessario non eccedere nelle quantità. Inoltre è necessario per condurre un’alimentazione sana, è importante usare il sale con moderazione. Cibi e bevande contenenti sale apportano una grande quantità di sodio alla dieta. Questa si aggiunge a quello che normalmente si utilizza in cucina. Inoltre bisogna moderare il consumo di alcolici. Infatti come lo zucchero, l’alcool contiene una grande quantità di calorie senza fornire elementi nutritivi utili. Tra le bevande alcoliche è bene preferire il vino o la birra, che sono a basso tenore alcolico. È consigliabile inoltre consumarle durante i pasti.

I consigli pratici che ci aiutano concretamente a tavola

Ecco qualche suggerimento pratico che faciliterà un comportamento corretto a tavola. Quando si ha desiderio di qualcosa di dolce, preferire un frutto. È utile acquistare e tenere sempre a portata di mano cereali, yogurt magro da addolcire con frutta fresca in aggiunta. Non è bene eliminare latte e formaggi, perché danno un notevole apporto di calcio. È consigliabile mangiare formaggio in alternativa alla carne, al pesce e alle uova, non in aggiunta. Un altro consiglio è quello di preferire tipi di pane semplici piuttosto che cracker, biscotti, grissini, pane di mais, croissant. Spesso sono confezionati con grandi quantità di grassi. In ultimo è sempre bene scegliere verdure di stagione e insaporirle con erbe aromatiche piuttosto che con burro e sale.