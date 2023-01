Come pulire i fari dell’auto ingialliti e opachi e un trucchetto per sbrinare il vetro congelato

Se abbiamo problemi con il parabrezza sempre brinato o dobbiamo togliere le sgradevoli macchie gialle dai fanali questo articolo ci svelerà come risolvere il problema.

Le auto sono diventate ormai uno strumento indispensabile per poter vivere e raggiungere i nostri luoghi di interesse. Quello che ogni tanto scordiamo è che nonostante le gravose spese che siamo costretti a sostenere, come bollo e assicurazione, anche la manutenzione è indispensabile.

In questo caso non si fa riferimento solo alla semplice revisione ma, piuttosto, a piccoli interventi che potrebbero migliorare l’utilizzo del veicolo. Ad esempio, a molti sarà capitato che dopo qualche tempo i fanali diventino gialli e opachi e pertanto meno efficaci, oltre ad essere più brutti esteticamente.

Questo fenomeno che in apparenza potrebbe sembrare difficoltoso da eliminare è in realtà di pronta soluzione. Vediamo allora come pulire i fari dell’auto in modo semplice e veloce.

Inesauribili alleati

Spesso e volentieri ci arrovelliamo il cervello per cercare soluzioni che possano essere efficaci senza accorgerci che spesso le possediamo già in casa.

Anche per i fari dell’auto, l’alleato migliore per la pulizia è il limone.

Il limone è infatti fenomenale per le pulizie domestiche, come nel caso della pulizia del forno a microonde, o per eliminare odori forti come il pesce. In questo caso quello che ci servirà è un mezzo limone che ricopriremo con del bicarbonato. Normalmente sostanze acide (limone) e quelle basiche (bicarbonato) se unite non hanno nessun potere sgrassante o pulente, anzi vengono annullati vicendevolmente gli effetti.

In questo caso però il bicarbonato fungerà da “sabbia” e dunque sfregando il limone ricoperto di bicarbonato otterremo un’ottima spugnetta. Passiamola sui fari ingialliti e vedremo che strofinando le macchie gialle e la parte ossidata spariranno senza sforzo.

Come pulire i fari dell’auto ingiallita: interminabili minuti di attesa

Altrettanto noiosa è poi la terribile attesa che siamo costretti a subire quando il vetro non riesce a sbrinarsi. A molti sarà calpitato infatti di precipitarsi in macchina per un appuntamento ed arrivare in ritardo perché costretti ad aspettare una vita prima che il vetro si spannasse definitivamente.

In realtà è possibile prevenire e risolvere agevolmente anche questo inconveniente.

Per prima cosa possiamo posizionare una protezione sul vetro, come ad esempio dei lenzuoli, per far in modo che l’umidità non si posi e ghiacci sul parabrezza.

Questo dovrebbe assicurarci di ripartire la mattina con il vetro già pulito e, al più, con poca condensa sopra.

In alternativa se il vetro tende spesso a ghiacciare possiamo accelerare il suo scioglimento versandovi sopra una soluzione di acqua e alcol. Infatti la struttura molecolare dell’alcol tenderà a sciogliere più rapidamente in ghiaccio e prevenirne la stratificazione.