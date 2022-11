Alcuni semplici rimedi per far passare tosse, mal di gola e malesseri di stagione in poco tempo

L’autunno è entrato ormai nella sua fase discendente. L’inverno è alle porte e ce ne stiamo accorgendo dall’abbassamento delle temperature soprattutto in mattinata e in tarda serata. Gli inevitabili sbalzi hanno fatto decisamente incrementare i classici malanni di stagione.

Influenze, raucedini, mal di gola, raffreddori e tosse oltre a virus intestinali. Certo, ci sono ancora tamponi e positività al Covid, ma gran parte di tutto questo si risolve fortunatamente in pochi giorni. Per la pandemia, una notizia importante arrivata dagli Stati Uniti ci fa bene sperare.

Mentre per combattere queste tipiche malattie autunnali e invernali ci si può rifare ai classici rimedi della nonna. Questi non devono mai sostituire il consulto con il proprio medico o, eventualmente, i farmaci, ma potrebbero benissimo andare di pari passo.

I rimedi naturali sono spesso basati su prodotti come il miele, la lavanda, il sale, il bicarbonato, la camomilla. Si possono utilizzare in diversi tipi di combinazioni. Oggi andremo a vederne alcune che porterebbero sollievo alla nostra gola e alle nostre vie respiratorie in pochissimo tempo.

Cosa mettere nei fumenti per sciogliere il catarro

Tosse e raffreddori possono essere sconfitti da molteplici fumenti o suffumigi che hanno comunque tutti una base comune: acqua e bicarbonato. Loro, da soli, basterebbero per dare sollievo alle nostre vie respiratorie. Questo grazie ai benefici del bicarbonato che le libererebbe dai batteri. Già da solo sarebbe, quindi, utilissimo a decongestionare mucose nasali e vie aeree.

Per renderli più efficaci, si può pensare di aggiungere o degli oli essenziali, con eucalipto, timo e melissa tra i migliori, oppure la camomilla. Essa, infatti, è un potente antinfiammatorio, soprattutto grazie a una sostanza presente in buona quantità, ovvero l’azulene.

Aggiungere un cucchiaio di sale grosso, poi, al momento della bollitura e prima di versare l’acqua su bicarbonato e camomilla, renderebbe i suffumigi ancor più decongestionanti.

Alcuni semplici rimedi per far passare le malattie di stagione

Un altro rimedio molto naturale e che era tra i preferiti dei nostri nonni è sicuramente l’unione tra latte caldo, miele e cognac. Quest’ultimo, in particolare, è stato utilizzato, sin dall’inizio del Novecento, come stimolatore della funzione cardiocircolatoria, ma non solo.

Esso, infatti, aveva anche importanti proprietà diuretiche e battericide. Questo era uno dei motivi per cui veniva considerato come un farmaco efficace, oltre che come una bevanda sublime. Seppure ci fossero differenze nel contenuto del medicinale, rispetto a quello del classico liquore. Oggi che il cognac non è più venduto nelle farmacie, può risultare comunque efficace, abbinandolo a latte e miele, come bevanda capace di disinfettare le vie aeree. Soprattutto se assunto prima di coricarsi.

Ecco, dunque, alcuni semplici rimedi per far passare tosse, malesseri di stagione, mal di gola e occlusioni delle vie respiratorie determinate da muco e catarro. Ci possono essere, però, anche degli altri alimenti da assumere preventivamente per cercare di tenere questi problemi il più lontano possibile.