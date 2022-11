Perché quando fa freddo si battono i denti e si hanno brividi, il possibile e sorprendente motivo

Quando le temperature si abbassano e fa freddo, si ha a che fare con sensazioni che spesso erroneamente si interpretano come disagi. Soprattutto se non si hanno problemi di carattere patologico. Il riferimento è, ovviamente, a quando si hanno dei brividi e si battono i denti.

Si tratta di circostanze che andrebbero interpretate come segnali. Come indicazioni del fatto che si sta vivendo una situazione con condizioni avverse. Come lo è il freddo eccessivo.

Con un clima rigido, magari senza essere adeguatamente coperti, è come se si ricevessero delle sollecitazioni e si generasse una risposta. Ma perché questo avviene?

Perché quando fa freddo si battono i denti e si hanno brividi, cosa accade?

Spesso si dice che il corpo umano sia una macchina perfetta, se nel pieno delle sue funzionalità. E così come tanti strumenti tecnologici, anch’esso dispone di un sensore di temperatura.

Si tratta dell’ipotalamo che è una parte del sistema nervoso che si occupa di raccogliere gli stimoli e trasferirli ad altre strutture.

Queste informazioni recepite si trasmettono ad esempio ai muscoli. Tra quelli che riceve il messaggio c’è il massetere. Si tratta del muscolo della mandibola.

Questo inizierà a contrarsi e a determinare il movimento del battere i denti. L’obiettivo sarebbe quello di produrre calore e difendersi dal freddo.

In sostanza si mette in moto un meccanismo di autodifesa, innescato da quelli che sono i processi di termoregolazione del corpo umano.

Brividi, perché vengono?

La stessa dinamica genera i brividi. Attraverso la contrazione involontaria dei muscoli del corpo si prova a sprigionare calore.

Tutto nel corpo lavora affinché si riesca a tenere costante la temperatura del corpo. Tuttavia, quando si avvertono brividi e sensazioni di freddo sarebbe meglio misurare sempre la febbre.

Va comunque precisato che queste reazioni potrebbero anche dipendere da situazioni contingenti. Ad esempio, le forti emozioni.

Brividi e denti che battono: se si notano anomalie, meglio rivolgersi al medico

Se, però, la temperatura non è così bassa, battere i denti e brividi potrebbero anche essere il segnale di circostanze da approfondire. Si potrebbe avere da una semplice febbre o dover valutare eventuali situazioni patologiche.

Ci sono soggetti che, ad esempio, potrebbero avere un’ipersensibilità al freddo. Tra questi ci sono, ad esempio, coloro i quali soffrono di anemia, hanno problemi di circolazione o disfunzioni a livello della tiroide.

Quando si dovessero registrare delle anomalie è sempre opportuno rivolgersi a un medico. Anche perché quando si trattano tematiche di medicina si parla di scienza e dunque servono competenze per affrontare le questioni nei casi specifici.

Un fulgido esempio di leggende metropolitane sono alcune credenze popolari sbagliate legate all’alimentazione. Il riferimento è all’idea che ci siano alimenti che facciano ingrassare, senza specificare che ciò che conta è una dieta equilibrata e un corretto stile di vita.

Resta comunque utile sapere, anche per cultura generale, perché quando fa freddo si battono i denti o si sentono i brividi.