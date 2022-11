Una delle ricette più antiche e nutrienti è certamente lo zabaione. Un dolce a base di uova fresche che non prevede cottura. Esistono tre modi per realizzare un goloso zabaione.

La ricetta tradizionale richiede semplicemente i tuorli e lo zucchero. Il modo più classico è quello di amalgamare tutto con l’aiuto di un semplice cucchiaino. Tuttavia, per ottenere un ottimo risultato, conviene utilizzare la frusta o lo sbattitore elettrico. In questo modo lo zabaione diventerà più cremoso.

Le proprietà delle uova

In questa ricetta le uova devono essere rigorosamente fresche. Questo perché non è prevista cottura. Un tempo erano molte le famiglie a possedere galline. Di conseguenza preparare lo zabaione era frequente.

Da sempre protagoniste di ricette dolci, le uova contribuiscono a mantenerci in salute. Questo alimento infatti è ricco di calcio, ferro e fosforo. Consumare, senza farne abuso, uova apporterebbe numerosi benefici al nostro organismo. L’uovo infatti contiene anche la vitamina K2, che contribuirebbe al rinforzo delle nostre ossa. Ed ancora le vitamine del gruppo B. Queste ricoprono un ruolo importante nel metabolismo di grassi, carboidrati e proteine. Inoltre, contribuiscono anche alla sintesi di ormoni e colesterolo. In conclusione, le uova sono un alimento sano e nutriente se consumato nelle giuste quantità.

Tutti i modi per preparare un ottimo zabaione

Come abbiamo detto gli ingredienti base nella preparazione dello zabaione sono uova e zucchero. Il procedimento è semplicissimo, basta montare con le fruste tuorli e zucchero. Tuttavia, con il tempo questa ricetta è stata personalizzata.

Esistono varie interpretazioni, ogni versione rispecchia gusti diversi. Generalmente, a zucchero e uova si usa aggiungere il marsala. In questo caso l’uso del liquore dona una consistenza più cremosa allo zabaione. Per i più golosi esiste un’altra ricetta.

In questo caso una volta unito zucchero e uova, si aggiunge una piccola quantità di panna fresca liquida. Il risultato è un delizioso dessert. Un dolce al cucchiaio davvero gustoso.

Per i golosi che non si accontentano esiste un’altra versione. Questa volta alle uova e lo zucchero si aggiunge il mascarpone e il cacao. Lo zabaione è senza dubbio una ricetta energizzante, ideale per cominciare una giornata. Dolce, nutriente ed energetico, infatti è perfetto a colazione.

Tante versioni golose

Se vogliamo esagerare e iniziare la giornata carichi, possiamo unire un altro ingrediente allo zabaione. Un goccio di caffè renderà ancora più delizioso questo dolce.

Il cioccolato non manca mai quando si tratta di ricette dolci. In questo caso per ingolosire il classico zabaione è possibile aggiungere gocce di cioccolato.

Per rendere ancora più corposo lo zabaione, poi, è possibile anche aggiungere la ricotta fresca a zucchero e uova. Per chi non si accontenta esiste ancora un’altra versione.

Se vogliamo soddisfare gli amanti del dolce, invece, aggiungiamo i biscotti sbriciolati alla tradizionale ricetta. Per i palati più raffinati c’è la possibilità di sostituire biscotti con amaretti.

Ecco, dunque, tutti i modi per preparare uno zabaione straordinario. Nella sua semplicità questo dolce piace proprio a tutti, piccoli e grandi. Questo conferma che la qualità degli ingredienti è importantissima. In questo caso la semplice unione di zucchero e uova dà vita a un dolce unico.