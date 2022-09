Una patologia che colpirebbe tutti gli italiani indistintamente dal sesso sono le emorroidi. Chi ne soffre abbastanza spesso potrebbe essere anche momentaneamente alla fine del suo tormento, grazie al passaggio dell’estate. Durante la stagione più calda, infatti tutti coloro che soffrono di emorroidi, sarebbero molto più penalizzati dal fastidio proprio a causa delle temperature e del sudore. Emorroidi che andrebbero comunque non sottovalutate, contrastate e combattute con il prezioso consiglio del medico di famiglia. Secondo le ultime statistiche più di 3 milioni di italiani, uomini e donne ne soffrirebbero in maniera regolare. Similmente a un’altra patologia che riguarda sempre il sangue e a cui bisognerebbe prestare molta attenzione.

Alcuni rimedi che potrebbero contrastare e alleviare il fastidio delle emorroidi

Nel caso in cui le emorroidi persistano nonostante le varie visite e i trattamenti, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Esistono dei gradi diversi di catalogazione delle emorroidi e come nel terzo grado, potrebbe essere necessario un intervento manuale per farle rientrare. Nel caso invece del cosiddetto quarto grado, quando cioè non sono più in grado di rientrare, il dolore si farebbe più acuto e potrebbe essere necessaria l’operazione. In qualche caso quando l’emorroide esterna è abbastanza leggera, la situazione potrebbe risolversi anche con dei trattamenti a base di pomate e integratori, anche naturali. Non tutte le situazioni sarebbero ovviamente uguali e quindi i tempi di guarigione potrebbero cambiare da individuo a individuo. Si potrebbe passare dai due giorni fino alle due settimane.

Come intervenire con e senza medicine

Ricordando che anche la cura di una patologia che sembrerebbe abbastanza semplice come quella delle emorroidi richiede l’intervento medico, oltre alle classiche pomate potrebbero servire le supposte. Solitamente la sostanza preposta a combattere le emorroidi è l’idrocortisone. Potrebbero essere comode anche delle pomate naturali in grado di decongestionare la zona colpita, ma solo se le emorroidi sono appena accennate. Integratori naturali che sarebbero consigliati per migliorare la circolazione del sangue quindi combattere le emorroidi potrebbero essere l’ippocastano e il mirtillo.

Gli alimenti da evitare assolutamente con le emorroidi

Nel momento in cui dichiariamo guerra alle emorroidi, una parte importante della nostra lotta avverrebbe anche a tavola. Il nostro medico potrebbe consigliarci di eliminare momentaneamente gli alimenti piccanti, quelli troppo speziati, i salumi e il cioccolato. Dovremmo fare molta attenzione anche ai superalcolici, senza dimenticare nemmeno il caffè, che i causando disidratazione, sarebbe un vero e proprio alleato delle emorroidi. Alcuni rimedi che potrebbero contrastare alleviare il fastidio delle emorroidi senza dover ricorrere all’intervento chirurgico.

Lettura consigliata

Mal di schiena alleato del freddo ma potremmo farlo passare coi rimedi utili