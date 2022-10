Alcuni piatti facili e veloci da cucinare quando non si ha tempo

Una delle domande quasi esistenziali che si pongono molte coppie in un determinato momento della giornata è questa: “Cosa mangiamo stasera”. Talvolta condita da una sorta di frustrazione determinata dalla stanchezza di dover sempre trovare una soluzione a questo problema quotidiano.

Anche perché, non solo non si vorrebbe fare fatica, ma si ricercherebbe anche lo sfizio, il gusto, qualcosa, insomma, che unisca l’utile al dilettevole. Evidentemente non è sempre possibile. Non tutti abbiamo a disposizione la cucina dei grandi chef. Tuttavia, si può emendare con un po’ di fantasia e unendo insieme sapori diversi.

È il caso di alcuni piatti facili e veloci da cucinare e che andremo a proporre oggi che abbinano ortaggi tipici autunnali a formaggi saporiti. Il primo, molto semplice, riguarda la zucca e la scamorza. Una delle verdure simbolo di questo periodo, insieme al latticino cui, meglio di tutti, si associa l’aggettivo filante.

Con questi due ingredienti, uniti a un uovo, del pangrattato e parmigiano a volontà, si possono creare delle deliziose polpette. Da rendere ancora più squisite con l’aggiunta di un pizzico di peperoncino. Oltre a una buona dose di noce moscata, se ne dovessimo apprezzare il sapore, oltre alle qualità, anche afrodisiache.

Il procedimento parte dalla cottura della zucca al forno per una trentina di minuti, per poi schiacciarla e amalgamarla con gli altri ingredienti. Una volta formate le polpette, bisogna farle cuocere in abbondante olio di semi per qualche minuto, fino a quando la scamorza si scioglierà.

Alcuni piatti facili e veloci da cucinare per una cena comunque sfiziosa

Ancor meno tempo potremmo riservarlo a un abbinamento altrettanto goloso. Quello tra gli spinaci e il provolone. Cuociamo velocemente i primi. Nel mentre, con il formaggio tagliato a dadini insieme a un uovo, del pangrattato, un po’ di latte e la solita noce moscata, andiamo a formare una crema.

Strizziamo bene gli spinaci dall’acqua di cottura e andiamo a unirli al composto. Versiamo il tutto in una pirofila e copriamo con abbondanti scaglie di provolone, prima di infornare per una quindicina di minuti.

Zucca e spinaci potrebbero essere protagonisti insieme di una pasta davvero autunnale. In meno di 40 minuti, potremmo soddisfare il palato con un sugo vegetariano dalle notevoli proprietà nutritive, oltre che adatto anche a chi è a dieta.

Dopo aver tagliato la zucca, andiamo a metterla in una padella, cuocendola una decina di minuti abbondanti insieme a un filo d’olio extravergine. Lo stesso tempo sarà necessario per lessare gli spinaci e strizzarli. Uniamoli alla zucca e continuiamo la cottura, che dovrà proseguire fino a quando arriverà la pasta. Per poi far saltare il tutto insieme e procedere alla messa in tavola.

Come abbinare insieme verdure autunnali e formaggi saporiti

Il topinambur è una verdura che non tutti conoscono in Italia, ma sarebbe ottima da consumare per le sue proprietà dimagranti, contenendo pochissime calorie. Il suo gusto è un incrocio tra la patata e il carciofo e possiamo abbinarlo a un formaggio molto diffuso come l’Asiago, per cucinare un tortino molto semplice.

Infatti, basta lessare il topinambur per 15 minuti, ottenerne una purea e unirla al formaggio, a due uova, del parmigiano e della noce moscata. Per poi amalgamare bene il tutto, versare il composto in una tortiera leggermente imburrata e infornare per una trentina di minuti a 200 gradi.

Abbiamo visto alcuni piatti facili e veloci da cucinare quando arriviamo a casa stanchi dal lavoro e non abbiamo molto tempo da dedicare alla cena. A base di verdure di stagione e formaggi, per un pasto comunque nutriente e sfizioso. Magari da completare con un dolce, anch’esso di rapida preparazione.