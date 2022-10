Errori da evitare quando arrediamo casa e come valorizzare i piccoli spazi

Nel mese di maggio, Unesco ha fissato la giornata Internazionale della Luce per celebrare le nuove soluzioni che potremmo utilizzare per illuminare casa. Le ristrutturazioni della casa, anche grazie ai bonus, sono in netto aumento e gli investimenti sui punti luce stanno avendo un ruolo importante. Quando pensiamo alla ristrutturazione della casa o all’arredamento, il lavoro da fare ci sembra molto impegnativo. E in effetti lo è. Gli errori in cui potremmo incorrere sono diversi.

Ma da chi dobbiamo farci aiutare quando arrediamo casa? Se abbiamo capitali da investire, rivolgerci a un architetto di fiducia e a un interior designer risolverà molti problemi. Ma se vogliamo fare da soli ci sono i software ad aiutarci a distribuire gli spazi nella maniera più redditizia. Soprattutto se la casa è piccola e gli spazi sono pochi. In questi casi le scelte dovrebbero essere mirate. Pochi arredi ma veramente utili potrebbero permetterci di gestire gli spazi nella maniera migliore. Scaffali scomponibili e a scomparsa, divani che si trasformano o poltrone e tavoli che si modificano aumentano e diminuendo l’ingombro, sono in vendita nelle fiere e nei negozi on line. Le nuove proposte permetterebbero di rendere vivibili i piccoli appartamenti che troviamo nelle grandi città. Anche spazi di 30 o 40 metri quadri diventerebbero abitazioni comode e confortevoli.

Piccole case e grandi spazi

Gli errori da evitare quando arrediamo casa sono numerosi. Dovremmo evitare gli angoli bui. In questo caso non dovremmo sottovalutare l’importanza che potrebbe avere una zona relax. Utilizzare gli angoli bui per sistemare gli oggetti a cui teniamo ci permetterebbe di tenere la casa in ordine, di avere uno spazio tutto per noi e di ottimizzare le zone che non potrebbero essere arredate. I mobili di grandi dimensioni potrebbero essere inutili anche nelle case con spazi più ampi. Un piccolo mobile inserito nello spazio giusto creerebbe comodità. Un mobile ingombrate inserito in un corridoio potrebbe essere un impedimento anche se il passaggio ci consentirebbe di sistemarlo in quel punto preciso.

On line troviamo diversi software che ci aiutano a creare arredamenti ad hoc evitando gli errori a seconda degli spazi, dei gusti e delle limitazioni economiche che dobbiamo affrontare. Sweet Home 3D, SkeichUp, Room Aranger, DreamPlan si aggiungono al più conosciuto AutoCad. Le moderne tecnologie ci permettono di investire i nostri capitali anche se abbiamo acquistato un appartamento di metratura contenuta. Frigoriferi, cantinette, cabine armadio, cassetti scaldavivande e aspiratori di design sono solo alcuni dei beni che arricchirebbero gli spazi senza sprechi. Una minore spesa nell’acquisto della casa potrebbe essere bilanciata con un investimento maggiore nell’arredamento.

L’importanza della luce

Tra gli errori da evitare quando arrediamo casa c’è sicuramente l’errata progettazione della luce. Se i punti luce, la disposizione delle stanze e l’esposizione, non sono corretti, tutti i trucchi che potremmo utilizzare per ottimizzare gli spazi potrebbero essere inutili. Gli ambienti giorno dovrebbero essere collocati nelle zone balconate con esposizione a sud o a est. Gli ambienti notte dovrebbero essere collocati a nord e a ovest. Questo perché l’ovest riceve i raggi del sole nel pomeriggio, quindi troveremmo la camera da letto sempre ben riscaldata ma non afosa. Il sole nasce a est quindi avere la zona giorno che usufruisce dei primi raggi solari ci permetterebbe di avere tanta luce, la migliore di tutta la giornata. Alcune persone preferiscono avere la zona notte esposta a est per godere di un ricambio dell’aria più proficuo e naturale.

Quando esponiamo la nostra casa a sud, otteniamo un triangolo di luce acuto in grado di arrivare in profondità coinvolgendo la maggior parte dello spazio soprattutto quando la casa è piccola.

Errori da evitare quando arrediamo casa e scelte vincenti

Quando arrediamo casa dovremmo cercare di evitare alcuni errori molto comuni. L’idea di preparare la casa, entrare e avere tutto pronto nell’immediato richiede capitali ingenti. Dovremmo programmare l’arredo a fasi, partendo dalla distribuzione dello spazio, dall’arredamento base, lasciando alcuni spazi liberi per il momento in cui riusciremo a trovare l’oggetto adatto. La casa dovrebbe essere comoda, sacrificare la funzionalità per la bellezza potrebbe non pagare. Per questi due motivi dovremmo evitare di riempire gli spazi oltre il limite, in un secondo momento potrebbe non essere possibile invertire la rotta.

Le pareti sono una risorsa da sfruttare. Avere troppi arazzi o elementi che soddisfano l’estetica, invece di scaffalature o elettrodomestici da sistemare anche nei punti più alti, potrebbe essere uno svantaggio. Le tv moderne possono essere inserite negli spazi alti recuperando quelli più vicini al pavimento. Se siamo interessati al lato estetico non arrediamo tutta la casa con lo stesso stile, ma evitiamo anche di creare un miscuglio senza senso che potrebbe risultare opprimente.

Una scelta vincente sarebbe quella di abbinare colori neutri, che non stancano la vista con il passare del tempo, a un arredo circolare che sfrutta tutto il perimetro della casa.