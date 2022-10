Ecco il dolce perfetto da preparare in casa con i bambini per Halloween

Il 31 ottobre si avvicina a grandi passi. Tutto è pronto per la notte delle streghe, quella in cui tutto dovrebbe diventare possibile. Se gli adulti e i più giovani si stanno già organizzando per viverla o fuori porta o in qualche festa privata, i bambini l’attendono per il classico “dolcetto o scherzetto”.

Un must da qualche anno, da quando, cioè, questa festa “pagana” è stata sdoganata anche da noi. Trasformandola in maniera simpatica soprattutto per loro, con la zucca come simbolo principale. Un’occasione, però, per ritrovarsi tra piccoli amici per vivere una serata di festa insieme, a base di divertimento e dolci. Da chiedere nel vicinato prima di cena e, poi, da consumare successivamente.

Proprio per questa occasione, si potrebbe decidere di preparare insieme un qualcosa di molto goloso, anche se un pizzico macabro. Infatti, le dita della strega, hanno un aspetto inquietante, all’apparenza, ma, al loro interno si sprigiona una bontà davvero superba.

Cucinarle è davvero facilissimo, con ingredienti molto semplici e la possibilità di optare per la marmellata che più ci aggrada per la parte mozzata. Possiamo scegliere il classico rosso, con fragola e lamponi su tutte, oppure una più scura, con ciliegia, mora e frutti di bosco tra cui decidere. Di seguito ecco le quantità per circa una trentina di dita.

Ingredienti

150 grammi di burro;

120 grammi di zucchero a velo;

2 baccelli di vaniglia;

350 grammi di farina;

2 uova;

30 mandorle;

3 uova;

confettura a scelta.

Ecco il dolce perfetto da preparare con figli e nipoti per la notte di Halloween

Iniziamo la preparazione andando a formare la pasta frolla. Sul piano di lavoro disporremo il burro ammorbidito e la farina, insieme ai baccelli di vaniglia. Lavoriamo bene l’impasto, cercando di toccarlo il meno possibile.

Quindi, rompiamo le due uova e aggiungiamo lo zucchero a velo. Amalgamiamo bene il tutto, fino a formare il classico panetto di consistenza omogenea. Dopodiché, lo avvolgeremo nella pellicola e lo lasceremo riposare in frigorifero per una trentina di minuti abbondanti.

Passato il tempo necessario, andiamo a lavorare la pasta per formare le dita. Dovremo tagliarne circa una trentina, di consistenza piuttosto spessa, quasi tozza. Poi, in una terrina rompiamo il terzo uovo, dividendo il tuorlo dall’albume. Con quest’ultimo, andremo a spennellare le mandorle che andremo ad applicare all’estremità delle dita. Una leggera pressione sarà più che sufficiente per accoglierle. Con la forbice, taglieremo l’altra estremità per creare l’effetto macabro del dito mozzato.

Disponiamo il tutto su un foglio di carta da forno e spennelliamo con il tuorlo d’uovo tutta la superficie delle dita. Mentre sulla parte tagliata metteremo la confettura che simulerà il sangue. Quindi, lasciamo cuocere per 25 minuti a una temperatura di 180 gradi. Ed ecco il dolce perfetto da preparare in casa, sarà pronto a sorprendere con tutta la sua bontà, unita a un pizzico di paura.

Se poi dovesse esserci ancora del tempo, perché non impiegarlo per decorare in maniera rapida e veloce una zucca, simbolo di questa festa di origine irlandese?

