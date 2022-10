Alcuni frutti e ortaggi potrebbero ridurre il rischio di cancro all’endometrio

L’endometrio è una mucosa che ricopre la cavità uterina e, per questo, costituirebbe la parte più interna. Sarebbe un tessuto complesso poiché formato da ghiandole ed epitelio. Il valore nella norma dello spessore dell’endometrio andrebbe da 1 a 7 mm, con riguardo ad una donna fertile e con regolari mestruazioni. In ogni caso, la sua funzione sarebbe quella di accogliere un possibile embrione. La malattia più famosa e diffusa circa l’endometrio sarebbe, per l’appunto, l’endometriosi. Si parlerebbe di questo problema quando l’endometrio si trova oltre l’utero. L’endometrio avrebbe determinate caratteristiche, ma si ispessisce in seguito agli ormoni. La conseguenza di questo ispessimento sarebbe lo sfaldamento dello stesso con conseguente “pseudo ciclo mestruale”. Inoltre le regioni più colpite, quando il tessuto endometriale si trova fuori dall’utero, sarebbero le ovaie e le tube di Falloppio, nonché anche la vescica. A causa di ciò, si formerebbero delle aderenze che provocherebbero l’infertilità.

Altre malattie

Purtroppo, l’endometriosi non sarebbe l’unico problema e, comunque, potrebbe anche essere un fattore di rischio del cancro. Infatti, molte donne potrebbero essere colpite dal cancro dell’endometrio. Questo avverrebbe in seguito alla formazione anomala localizzata di cellule maligne. Tuttavia, sembrerebbe che l’alimentazione possa essere usata come forma di prevenzione. Alcuni frutti e ortaggi potrebbero ridurre il rischio di incorrere nella malattia. Parrebbe che la famiglia delle crucifere contenga delle sostanze capaci di contrastare la formazione cancerogena.

Cosa mangiare

Tra questi ortaggi rientrerebbero il cavolfiore, la verza e il broccolo. Tra la frutta, invece, si dovrebbero preferire quelli di colore giallo e arancio. Questo perché, oltre a contenere le sostanziali vitamine, conterrebbero soprattutto tanti antiossidanti, tra cui i flavononi, fondamentali per contrastare i radicali liberi responsabili della formazione cancerogena. Tra la frutta consigliata vi sarebbe quella ricca di vitamina C, uno degli antiossidanti più rinomati, quali arance e limoni.

Alcuni frutti e ortaggi potrebbero ridurre il rischio di gravi problemi di salute

Perché proprio le crucifere? Perché conterrebbero il sulforano dalle proprietà anticancro. Ma avrebbero anche altre sostanze capaci di ridurre il colesterolo cattivo, anche se potrebbero provocare meteorismo. Fortunatamente, non sono gli unici ortaggi ad avere queste proprietà. Anche aglio e cipolla conterrebbero potenti antiossidanti in grado di contribuire a ridurre il rischio di cancro. In ogni caso, saper mangiare bene costituirebbe il primo passo per stare bene e in salute. La dieta mediterranea, per esempio, rappresenterebbe il miglior piano alimentare come forma di prevenzione. Ricordiamo ai gentili Lettori che quest’articolo non intende sostituirsi alle parole di un medico. Pertanto, si invita fortemente a rivolgere tutte le domande agli esperti.

