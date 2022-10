Non ha bisogno di terreno questa pianta d’appartamento dalle foglie ornamentali

Se amiamo le piante, ma non abbiamo un giardino o uno spazio esterno, allora dobbiamo necessariamente coltivarle in casa. Anche nel nostro appartamentino possiamo creare un bellissimo spazio verde. Infatti, le piante decorano, abbelliscono, purificano l’aria e creano un’ambiente rilassato.

Chi si prende cura dei piccoli arbusti in casa dovrebbe necessariamente rispettare alcune regole fondamentali. Posizionarle nel posto giusto, innaffiarle utilizzando la quantità di acqua necessaria, tenerle lontane dalle fonti di calore, ecc.

Non sempre abbiamo bisogno del terreno

Se abitiamo in un appartamento molto piccolo, oppure non vogliamo i vasi in giro per casa, allora possiamo coltivare le piante utilizzando solo l’acqua.

Questa tecnica di coltivazione prende il nome di idroponica (o idrocoltura) e non necessita del classico terriccio. Invece dei vasi, si utilizzano dei contenitori trasparenti che ci consentono di controllare il livello dell’acqua e lo stato delle radici.

Utilizzando questa tecnica avremo meno ingombro, la pianta si riprodurrà più facilmente ed eviteremo che le foglie siano attaccate da afidi e parassiti.

Non ha bisogno di terreno questa pianta d’appartamento che cresce facilmente

Sono tante le piante che possiamo coltivare utilizzando questa tecnica. Pensiamo all’asplenio, una pianta sempreverde originaria delle foreste tropicali. Questo piccolo arbusto non produce fiori, ma possiede delle bellissime foglie ornamentali. Lucide, di colore verde brillante e dai margini ondulati.

L’asplenio deve essere posizionato in quella parte della casa in cui non arriva molta luce. Necessita di un ambiente umido, ma teme le correnti d’aria. La temperatura ideale per coltivarlo sarebbe intorno ai 18 gradi.

Se posizionato in vaso, necessita di un terreno ben drenato e ricco di sostanze organiche fertilizzanti.

L’asplenio è una pianta dalle origini tropicali, quindi è necessario garantirle un certo grado di umidità. Cerchiamo di tenere il terreno sempre umido e di nebulizzare l’acqua direttamente sulle foglie. Anche più volte al giorno.

Come si procede con la tecnica di coltivazione idroponica

Come abbiamo affermato nelle righe precedenti, per crescere sana e rigogliosa non ha bisogno di terreno questa pianta d’appartamento. Infatti, alcune specie di asplenio possono anche essere coltivate in acqua.

In questo caso, ricordiamo di arricchire il substrato con delle palline di argilla espansa. Inoltre, allontaniamo la pianta dalla luce diretta del sole e facciamo sempre attenzione al livello dell’acqua. Questa tecnica permetterà all’asplenio di mantenere il giusto grado di umidità.

Possiamo partire da una talea oppure dalla pianta giovane. In questo secondo caso è necessario togliere l’asplenio dal vaso, ripulire le radici dalla terra ed eliminare quelle danneggiate.

