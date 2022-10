Il Ftse Mib Future continua a restare fermo, i livelli di trading da monitorare

Per la terza settimana consecutiva siamo costretti a scrivere le stesse cose delle due settimane precedenti quando titolavamo Il Ftse Mib Future è ormai a un bivio con settimana prossima che potrebbe essere decisiva e La fase di stallo sul Ftse Mib Future quando e come potrebbe terminare?

Infatti, il Ftse Mib Future continua a restare fermo e nulla cambia rispetto alle settimane precedenti.

Il Ftse Mib Future continua a restare fermo: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 14 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 20.860, in rialzo dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa al rialzo dello 0,26% rispetto a quella precedente.

I livelli di trading sul time frame giornaliero e settimanale

Dopo l’illusione di un break ribassista verificatosi nel corso della seduta del 13 ottobre, quella del 14, dopo una partenza sprint, ha visto una brutta inversione. È vero, infatti, che la seduta ha chiuso al rialzo, ma il livello di chiusura è inferiore a quello di apertura. Non certo un segnale positivo se si considera anche la pessima chiusura dei mercati azionari americani.

La tendenza in corso, quindi, è ancora rialzista (linea tratteggiata), ma qualora dovesse cedere il supporto in area 20.650 potremmo assistere a un’inversione ribassista il cui obiettivo più probabile si colloca in area 18.892. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 16.200.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 21.575. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi sui massimi recenti in area 23.000.

Per le prossime sedute, quindi, monitorare con molta attenzione area 20.650.

Sono tre settimane che le quotazioni si muovono all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 20.160 e 21.290. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

La probabile proiezione al rialzo, con i relativi obiettivi, è indicata in figura dalla linea tratteggiata, quella ribassista, invece, dalla linea continua.