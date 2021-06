Luglio è uno dei mesi preferiti per le cerimonie in quanto il pericolo pioggia rappresenta davvero un miraggio. È il periodo per matrimoni, convegni e feste all’aperto. Per noi che siamo sempre alla ricerca di luoghi suggestivi in cui vivere una manciata di ore di convivialità, gli addobbi sono fondamentali per creare coreografie eleganti e colorate in grado di conferire un tocco di luce.

Alcuni fiori perfetti da scegliere per una cerimonia che stupirà tutti gli invitati

In questo mese, ci sono delle tipologie di fiori da preferire sicuramente e li esaminiamo in rassegna. Per delle nozze dal gusto rustico il candidato migliore è il girasole che è in grado di resistere bene al sole. Inoltre, il giallo rimanda al sole dell’estate per cui è simbolo per eccellenza di luce estiva diurna.

Eleganza a tutti i costi

Per un tocco che sa di purezza e candore, possiamo scegliere le ortensie bianche. Si tratta di un fiore che appare delicato ma in realtà resiste bene non a caso viene molto impiegato per i bouquet da sposa

Curcuma

Un fiore originale e dalla forma spiritosa è quello della curcuma, che davvero risulta originale. In India, che è il Paese di origine di questo fiore, curiosamente si appende al collo delle ragazze durante la cerimonia della promessa matrimoniale. Possiamo preparare dei bouquet perfetti per adornare cerimonie o ambienti.

Gerbera e calle

Il margheritone per eccellenza è solitamente simbolo di felicità e gioia. Si tratta di fiori rustici che tollerano bene il caldo e sono indicatissimi per addobbare giardini.

Sono questi alcuni fiori perfetti da scegliere per una cerimonia che stupirà tutti gli invitati. In ultimo consideriamo le calle, indubbiamente più delicate, anche se quando abbiamo la garanzia del taglio fresco sono in grado di resistere al caldo, perché originarie dell’Africa, e quindi ben disposte alle temperature più alte.

In tema di cerimonie Noi di Proiezionidiborsa ci occupiamo spesso di vari aspetti. Infatt, possiamo approfondire al seguente link cosa prevede il galateo per le cerimonie: possiamo vestirci di bianco alle cerimonie nuziali?