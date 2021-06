Stiamo ormai entrando nel vivo dell’estate e molte persone stanno già partendo per le vacanze. Alcuni hanno prenotato le vacanze magari ad agosto, ma nei vari weekend a disposizione si possono scoprire tantissimi luoghi diversi. E fare delle mini vacanze in giornata scappando dalla città.

Colorato paesino da visitare in giornata sulle acque del lago di Como

Vicino i laghi ci sono tantissimi luoghi veramente mozzafiato e di alcuni ne abbiamo anche già parlato. La Lombardia ha moltissimi laghi: alcuni sono molto famosi, altri invece sono meno frequentati. Ma anche nei laghi molto famosi, come ad esempio quello di Como, ci sono dei posti veramente deliziosi, dove se si è fortunati non c’è poi troppa gente.

Varenna e le sue case che si riflettono sull’acqua

Varenna è un delizioso e colorato paesin da visitare in giornata sulle acque del lago di Como. Infatti se visto dall’alto sarà possibile notare come i colori frizzanti delle case si specchiano nel lago. È possibile arrivarci in macchina oppure in battello, e la vista da quest’ultimo è sicuramente spettacolare.

A Varenna si può fare una passeggiata sul lungolago che porta nella zona del porticciolo, dove ci sono anche bar e ristoranti che guardano il lago. Il paesino non è in piano, ma è costruito su più livelli, per questo motivo Varenna è piena di scalette che vanno su e giù o strade che salgono.

Perfetta per un weekend fuori porta

Varenna è abbastanza piccola quindi si visita facilmente in una giornata. Dato che è proprio sul lago, ci sono molti ristoranti. Di notte Varenna cambia: le luci gialle si accendono e si diffonde un’atmosfera molto suggestiva. Le luci calde si riflettono sull’acqua, gli schiamazzi notturni si alternano ai silenzi e il suono delle onde del lago si fa strada nella roccia per poi tornare indietro.

