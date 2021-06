Puntuale come un orologio svizzero, oggi ci sarà l’addebito della seconda rata dell’imposta di bollo per milioni di correntisti. Ormai un appuntamento fisso dal lontano 2012 per molti titolari di c/c (e non solo), siano essi persone fisiche o altri tipi di soggetti.

Ma entriamo nel vivo, oggi prelievo forzoso da 8,55 euro sul conto corrente ma è il danno minore.

L’imposta di bollo

A partire dal 2012 è stata introdotta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari. Ne sono colpiti c/c e libretti di risparmio, ma anche conti deposito e buoni postali con una tassazione diversa dai primi 2 strumenti.

Nel caso degli estratti del c/c bancario e postale e dei rendiconti dei libretti di risparmio bancario e postale, l’imposta è di ammontare fisso. Essa è pari a 34,20 euro per le persone fisiche, mentre sale a 100 euro per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si pensi al caso delle associazioni, delle imprese, etc.

Questa imposta viene calcolata ed applicata al momento in cui l’intermediario finanziario emette l’estratto conto o il rendiconto.

Ancora, va sottolineato che essa è relativa al periodo rendicontato che di solito è il trimestre. In alternativa, l’intermediario finanziario la potrà sottrarre per intero a fine anno.

Quindi, dopo il 31 marzo eccoci giunti al 30 giugno e agli odierni 8,55 euro di imposta per le persone fisiche e a 25 euro per quelle giuridiche.

Dettagli ed eccezioni dell’imposta

Anche quest’imposta ha delle eccezioni. Una riguarda il caso dell’intestatario persona fisica la cui giacenza media nel periodo rendicontato non supera i 5mila euro.

Ancora, non pagano neanche coloro i quali hanno dichiarato un ISEE dal valore inferiore ai 7.500 euro.

Infine sono esentati anche i titolari di un c/c base, utile solo per l’accredito della propria pensione.

Pertanto oggi prelievo forzoso da 8,55 euro sul conto corrente ma è il danno minore

Tuttavia, oggi l’imposta di bollo è forse la mazzata più esigua per un correntista.

Ci sono anzitutto i costi annui di tenuta c/c, che mediamente oscillano sui 4-8 euro mensili. Anzi, se la giacenza di conto è importante si va anche oltre a queste spese medie.

Ma il nemico numero uno della liquidità in questa estate 2021 è sicuramente l’inflazione. A maggio essa è stata pari all’1,3% in Italia, al 2% circa nell’UE e al 2,5% in Germania, mentre negli USA questo rialzo dei prezzi è ancora più alto.

L’errore più grande è quello di sottovalutare l’incidenza di questo costo invisibile sui propri sudati risparmi. In quest’articolo abbiamo visto quanto valgono oggi 10mila euro lasciati sotto il materasso o un c/c infruttifero dal 2000 ad oggi.

La preferenza per la liquidità è una libera scelta che si può tranquillamente percorrere. Basta solo essere consapevoli che se il trend dell’inflazione non si inverte a stretto giro allora i danni saranno devastanti sul medio-lungo periodo.

