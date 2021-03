I primi a mettere in discussione pubblicamente il dress code matrimoniale furono William e Kate. Il matrimonio reale nella primavera del 2011 restituì alle telecamere di tutto il mondo una bellissima Pippa Middleton, sorella di Kate. Rigorosamente vestita di bianco. Come la sorella. Vogliamo pensare che l’una sapeva dell’altra. E le cronache di allora rendono testimonianza di una speciale affinità tra le due.

La svolta nel 2016

Correva, poi, l’anno 2016, quando il guru del galateo a livello internazionale mise tutto in discussione arrivando a dire che “oggi è accettabile vestirsi di bianco, ma con cautela”. Con postilla “l’importante èche l’abito non distolga l’attenzione dalla sposa e dai suoi cari”. Cioè bianco sì purché non rappresenti un clone della sposina.

Possiamo vestirci di bianco alle cerimonie nuziali?

L’argomento rimane di estrema delicatezza. Al di là di ciò che contempla il dress code, se proprio di bianco dev’essere, sarebbe meglio confrontarsi prima con la sposa e assicurarsi che la scelta non dispiaccia. Dovremmo, cioè, essere certi di ricevere lo stesso sorriso naturale e divertito che riservò Kate alla sorella Pippa in quel del 2011. Per capire se “possiamo vestirci di bianco al tuo matrimonio”, è bene essere prudenti e attenersi a ciò che il galateo, rivisto e aggiornato, prevede in tal caso.

Gli accessori

Meglio optare per un accessorio bianco, come una cintura o uno scialle o cardigan bianco. Se però il “taglio” dello sciallo rimanda ad un accessorio di un abito nuziale, meglio evitare. Per essere pratici uno scialle bianco in seta probabilmente non è idoneo, meglio se di lana sottile o cotone grezzo. Insomma, bisogna lavorare di fino.

Attenzione a gioielli e pochette

Alla domanda che muove in noi, “possiamo vestirci di bianco al tuo matrimonio”, l’elenco delle risposte è lungo.

Per i gioielli, può andare tutto tranne le perle che sono consentite. Però dipende dall’abbinamento. Poco opportune se indossate su collarini croker.

La pochette, poi, se di raso total white, va evitata. Meglio una borsa color pastello dal design informale. Il bianco, dunque, è consentito ma con sapienza. Se troppo affine al modello indossato dalla sposa, non va. Rischiamo il ridicolo. Soprattutto, prima di cedere all’acquisto, meglio confrontarsi con i protagonisti diretti della giornata.

Abbiamo, dunque, risposto al quesito che ci siamo posti all’inizio, ovvero: possiamo vestirci di bianco alle cerimonie nuziali?