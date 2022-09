L’autunno è la stagione dei colori e uno dei simboli di questa stagione a tavola è senza dubbio la zucca. Colorato, profumato e dal sapore delicato, quest’ortaggio è amatissimo da grandi e piccini e possiamo usarlo per preparare moltissime ricette diverse. Con la zucca possiamo realizzare velocemente morbide polpette irresistibili, ma anche cucinare primi piatti deliziosi e contorni facili e leggeri. A questo proposito, oggi vogliamo proprio suggerire un contorno buonissimo e davvero semplice da preparare con la zucca. Non servirà usare il forno, né friggere ma soltanto una padella e pochissimi e comuni ingredienti.

Ingredienti

450 g di zucca;

100 g di prosciutto crudo;

30 g di olio EVO;

2 rametti di rosmarino;

3 cucchiai di pangrattato;

20 g di formaggio grattugiato;

2 spicchi d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Zucca croccante in padella per un contorno sfizioso e light pronto in 5 minuti

Per preparare questo gustosissimo ma semplice contorno, iniziamo dalla zucca tagliandola ed eliminando buccia, semi e filamenti. Tagliamola a cubetti piccoli ma non troppo cercando di averli tutti più o meno della stessa dimensione. In questo modo, la cottura sarà più veloce ed omogenea.

Teniamo la zucca da parte e nel frattempo, sbucciamo l’aglio e facciamolo rosolare insieme all’olio extravergine d’oliva. Nel frattempo, tagliamo il prosciutto crudo a listarelle e facciamolo cuocere a fiamma vivace in padella.

Uniamo la zucca, aggiungiamo un bicchiere d’acqua, il rosmarino, il sale e il pepe. Lasciamo cuocere fino a che l’acqua sarà evaporata. Intanto, prepariamo un mix di pangrattato e formaggio grattugiato. Quando la cottura della zucca sarà ultimata, versiamo uniformemente in padella questo mix gratinando le verdure. La zucca dovrà essere cotta ma non troppo molle. Mescoliamo per bene e non appena la zucca sarà dorata, potremo servire questo contorno sfizioso.

Consigli

È questa la ricetta della zucca croccante in padella per un contorno sfizioso e light, da preparare per accompagnare piatti di pesce o carne. Prima di servire il contorno, rimuoviamo gli spicchi d’aglio e decoriamo il piatto con qualche altro ciuffetto di rosmarino fresco. Abbiamo scelto di usare il prosciutto crudo perché la sua sapidità si sposa perfettamente con la dolcezza della zucca. Tuttavia, possiamo personalizzare il piatto come preferiamo. Infine, consigliamo di scegliere la zucca delica per questa ricetta perché possiede un retrogusto nocciolato molto piacevole al palato.

Cosa fare se avanza della zucca

Se avanza della zucca possiamo conservarla nel frigorifero al massimo per 3 giorni. Avvolgiamola nella pellicola trasparente oppure teniamola dentro un contenitore ermetico. Per consumarla, possiamo realizzare delle polpette, degli gnocchetti, oppure una torta alla zucca.

