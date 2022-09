Sono davvero tante le piante che possiamo coltivare anche in casa. Oltre ad abbellire l’arredamento, alcune sembrerebbero avere davvero molteplici funzioni. Infatti, alcune di queste potrebbero in qualche modo giovare sulla nostra salute. È proprio il caso di parlare dell’ortica.

Proprietà dell’ortica

Anche da un punto di vista nutrizionale, possiamo dire che l’ortica apporta 42 kcal su 100 g ha:

87 g di acqua;

2 g di proteine;

0,11 g di grassi;

7 g di carboidrati.

È anche ricca di vitamina A, B6, riboflavina e diversi minerali. Tra i sali minerali possiamo nominare potassio, sodio, ferro, zinco e calcio.

Come pulire l’ortica per fare un’ottima frittata

Ovviamente, può essere utilizzata anche in cucina. Tra le varie ricette che possiamo fare molti utilizzano l’ortica per fare la frittata. Armiamoci di un’ottima padella antiaderente e mettiamoci ai fornelli. Prima di tutto è necessario, però, pulire l’ortica. Si puliscono con dei guanti e le riuniamo a mazzetto. Attraverso un coltello, andiamo a tritarle. Le facciamo poi saltare successivamente in padella.

Le proprietà benefiche dell’ortica sulla salute e cosa fare se ci punge

Una volta che abbiamo anche visto come utilizzare l’ortica in cucina, possiamo passare agli effetti che ha questa pianta. Da sempre è stata utilizzata a scopo medicinale. Molti la consigliavano per la tosse e tubercolosi. In alcuni casi anche per l’asma. Tra i vari benefici che avrebbe possiamo nominare:

benefici a livello urinario, andrebbe a eliminare alcune infezioni urinarie. Questo perché avrebbe un’attività diuretica, eliminando proprio i batteri responsabili;

utilizzata per la fase mestruale, andrebbe a ridurre il gonfiore tipico di questo periodo;

sarebbe un ottimo rimedio contro alcune forme di anemia;

è astringente e digestiva, andando a stimolare la digestione;

sembrerebbe poter fermare alcune emorragie.

Dunque, come possiamo ben notare, l’ortica avrebbe tanti benefici che dovremmo tutti conoscere.

Cosa mettere sulle punture di questa pianta

Come ogni cosa, ci sono sia gli aspetti positivi che negativi. Toccare l’ortica a mani nude potrebbe essere un grave errore in quanto causa prurito. Nel vacuolo, infatti, presenta delle sostanze urticanti.

Tra le varie sostanze che causano il prurito possiamo nominare: l’acido formico, istamina e serotonina. Ovviamente, non bisogna allarmarsi più di tanto perché esistono, per fortuna, tante tecniche per attenuare il prurito o il bruciore. Ad esempio, il più classico è quello di mettere il bicarbonato di sodio con dell’acqua. Si può anche usare aloe vera, aceto di mele, acqua ossigenata. Abbiamo così conosciuto quali sarebbero le proprietà benefiche dell’ortica sulla salute e come comportarci qualora ci troviamo a stretto contatto con questa pianta.

