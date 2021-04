Abbiamo già parlato di come un alimento molto comune che tutti mangiamo nasconda segreti inquietanti in questo articolo. Il pane però non è il solo cibo a nascondere segreti e misteri. Molti piatti che mangiamo comunemente hanno delle caratteristiche quanto meno singolari.

Potremo parlare del formaggio coi vermi, della colla di pesce oppure della bottarga di pesce, ma oggi vogliamo spiegare che alcuni alimenti che mangiamo tutti i giorni potrebbero contenere della polvere di insetti.

Un colorante molto diffuso

Il segreto che vogliamo svelare oggi non riguarda propriamente un cibo ma più cibi che condividono il colore rosso.

Dobbiamo sapere che il colore rosso è abbastanza difficile da trovare in natura. Prima dell’avvento dei coloranti di sintesi era impossibile e per questo da moltissimo tempo viene utilizzato un insetto, la cocciniglia, appartenente a questa specie.

Per estrarre il colore rosso vengono polverizzati gli insetti in modo da estrarre le sostanze coloranti contenute sul loro guscio.

Questo colorante estratto dagli insetti è utilizzato comunemente per tingere vari alimenti, dai liquori alle bevande, ai dolci.

Ora in cucina si usano anche coloranti sintetici, ma non si è smesso del tutto di estrarre il rosso dalle cocciniglie. Alcuni dolciumi, in particolare le caramelle utilizzano tuttora questo colorante. Se vogliamo sapere se il cibo che consumiamo deriva dagli insetti basta guardare l’etichetta: E120 è la sigla del colorante cocciniglia.

Nonostante questa informazione possa causare disgusto non dobbiamo preoccuparci. Il colorante degli insetti è del tutto innocuo per la nostra salute. Dobbiamo però fare attenzione se seguiamo una dieta vegetariana o vegana, in tal caso dovremmo evitare questo ingrediente perché ha un’origine animale.

D’ora in poi forse non guarderemo più nello stesso modo una gommosa di colore rosso o il liquore alchermes, ma non ha senso preoccuparci, non ne vale la pena.