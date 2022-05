Una mano bella curata presenterà unghie limate alla perfezione nonché una bella tonalità di smalto. Magari abbinato all’outfit scelto, tanto più se si dovesse trattare di un’occasione speciale.

Potremo anche sbizzarrirci con le decorazioni, ad esempio con trame ispirate alla street art o attraverso una tecnica davvero trendy di nail art. Qualunque sia la scelta, arriverà il giorno in cui lo smalto comincerà a rovinarsi. Pian piano piccoli pezzetti si distaccheranno dall’unghia in modo evidente.

Sicuramente, lo smalto malridotto e presente solo in parte è tra le cose più sciatte che esistano sotto il profilo dello stile. Sarà necessario rimuoverlo completamente per avere nuovamente mani presentabili.

SOS in assenza di acetone

Solitamente lo smalto si toglie servendosi di ovatta imbevuta di acetone o altri appositi solventi. In determinati contesti, però, potremmo non averli e cercare una soluzione di emergenza. Talvolta la necessità di ripulire le unghie davvero è impellente e non si può rimandare.

Fortunatamente, al posto dell’acetone, per rimuovere lo smalto possiamo trovare rimedi casalinghi di emergenza. La più nota alternativa è sicuramente immergere le dita in una ciotola contenente aceto di vino bianco e succo di limone. Grazie alle proprietà acide, infatti, questa miscela dovrebbero riuscire a rimuoverlo.

Ma potremmo non avere a disposizione neanche questi ingredienti o semplicemente non voler uscire di casa con le mani puzzolenti di aceto. Si sa, d’altronde, che talvolta è un odore che si tollera poco ed è difficile da mandar via. Non c’è da disperarsi, perché possiamo contare su altre soluzioni valide e facili.

Al posto dell’acetone, per rimuovere lo smalto dalle unghie, oltre ad aceto e limone, possiamo usare 4 efficaci rimedi casalinghi

Sono diversi i prodotti che possono sostituire l’aceto e tutti facilmente reperibili. Quasi impossibile non averne nemmeno uno a disposizione. Naturalmente, sono tutti meno potenti degli appositi solventi e dunque potrebbe essere necessario ripetere i trattamenti. Alla fine, però, la si dovrebbe spuntare, d’altronde a mali estremi, estremi rimedi.

Il primo suggerimento è usare il dentifricio mischiato al bicarbonato. Stendiamolo sulle unghie e lasciamolo agire per una decina di minuti. Strofiniamo con un vecchio spazzolino o dell’ovatta per rimuovere lo smalto.

Tra gli ingredienti di spicco vi è l’alcol, motivo per cui possiamo sfruttare quest’ultimo in altro modo. Se dovessimo avere qualche bevanda alcolica ad alta gradazione e bianca, possiamo usarla. Ad esempio, il gin, la vodka, la grappa o quant’altro. La useremo come se fosse acetone strofinandola tramite batuffoli di cotone.

Perfino nel caso ci trovassimo in giro per strada potremmo avere la soluzione a portata di mano: il gel igienizzante. Applichiamolo sulle unghie magari con dei fazzolettini di carta, in mancanza d’altro.

L’ultima proposta, invece, si serve di un prodotto quasi sempre presente nel mobiletto in bagno: l’acqua ossigenata. Prendiamo una ciotola e mischiamovi acqua ossigenata e acqua calda, la prima dovrà essere in dosi maggiori della seconda. Immergiamovi le dita e lasciamole a mollo per una decina di minuti. Lo smalto dovrebbe venire via pian piano. Se ne rimane dopo aver ripetuto il passaggio, proviamo a grattarlo sfregando, perché si sarà comunque ammorbidito.

Dato che l’acqua ossigenata tende a seccare la pelle, dopo passiamo della crema idratante su dita e cuticole.

