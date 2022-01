Sono tante le parti femminili su cui si focalizza l’attenzione, propria e altrui. Indubbiamente gli occhi, le labbra, ma anche i capelli, tutti simboli di seduzione femminile.

Non di minore importanza però sono le mani, in modo particolare dita e unghie. Una bella mano curata e affusolata fa sempre un certo effetto, inutile negarlo. Naturalmente prima di tutto bisognerà renderne morbida la pelle con rimedi della nonna o creme.

Dopo questo punto imprescindibile, potremo poi occuparci delle unghie, sempre centrali nella cosmesi femminile.

Inutile sostituire gli smalti lucidi per unghie quando bastano pochi trucchetti per renderli opachi e di tendenza

Le unghie possono portarsi nude o colorate. Ovviamente in ambedue i casi sarà fondamentale curarle, privandole di cuticole e smussandone la forma.

Sebbene prive di smalto siano comodissime e più facilmente gestibili, quasi tutte tendiamo a tingerle. D’altronde lo smalto rende le unghie eleganti, spesso e in più partecipa all’intero look.

Diverse le tendenze in fatto di smalto attualmente, come questo colore chic e sensuale in varie combinazioni. Indubbiamente, in voga in questo periodo sono però soprattutto le tonalità matte.

I colori matte si adattano a qualunque forma di unghia, lunghe o corte, affusolandole.

Inoltre, tendono a ricreare un effetto quasi vellutato, tanto ricercato al momento anche nell’abbigliamento.

Spesso nei nostri beauty capita di avere solo o perlopiù smalti lucidi. Per adattarsi alla moda o semplicemente per la voglia di variare, non vi è bisogno di acquistarne di nuovi, perché possiamo farli diventare facilmente matte.

5 pratici metodi per opacizzare lo smalto

Il primo modo per far diventare matte uno smalto lucido è acquistare un top coat opacizzante. Il top coat, inoltre, fisserà lo smalto e lo proteggerà da lesioni.

Dopo aver steso lo smalto sulle unghie, basterà una passata leggera di top coat opacizzante per cambiare completamente l’effetto.

Il secondo metodo si adotta sempre dopo aver steso e asciugato lo smalto e si fonda sull’uso del buffer. Quest’ultimo è una sorta di parallelepipedo che sfregato delicatamente sulle unghie ne elimina le impurità e le rende lisce. Sfregato leggermente sullo smalto però lo renderà opaco, ovviamente dovremo ripulire poi le unghie dalla polverina bianca residua.

Il terzo trucchetto riguarda la modalità di asciugatura. Dopo aver applicato lo smalto, bisognerà passare la mano sotto l’acqua corrente o porla a contatto col vapore di una pentola. Non solo lo smalto si asciugherà più in fretta, ma diventerà anche opaco.

L’ultima tecnica invece prevede di trasformare lo smalto prima di stenderlo. In un piattino di plastica o altro contenitore porremo una punta di cipria. Vi aggiungeremo poi lo smalto e mescoleremo.

Dovremo applicarlo sulle unghie in fretta, prima che si asciughi, ma l’effetto ottenuto sarà quello ricercato.

Dopo aver appreso questi stratagemmi, potremo divertirci a variare gli smalti senza doverne acquistare altri.

