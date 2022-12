Al posto del caffè se si soffre di tachicardia si potrebbe provare questa alternativa

Se non si vuole bere il caffè per problemi di salute o per gusto, bisogna assolutamente provare questa alternativa pratica, veloce ed economica.

Quando si soffre di ansia o tachicardia si cerca di trovare, nei modi più disperati, un’alternativa al caffè. Si sa che il caffè è d’aiuto per dare una carica in più e per essere più svegli. D’altro canto però ci sono alcuni soggetti che potremmo definire “fragili”, a cui anche una tazzina di caffè può causare malesseri. Per questo motivo parleremo di un’alternativa molto utile, ovvero l’orzo.

Proprietà nutrizionali dell’orzo

Per quanto riguarda i valori nutrizionali di questo alimento, su 100 grammi possiede all’incirca 320 kcal e:

9 g di acqua;

12 g di proteine;

2 g di grassi;

73 g di carboidrati;

17 g di fibre;

0,8 g di zuccheri.

Contiene numerose vitamine del gruppo B e tra i minerali spicca la presenza di potassio, fosforo e magnesio.

Al posto del caffè se si soffre di tachicardia si potrebbe provare l’orzo nel latte

Sono diverse le proprietà che si attribuiscono a questo alimento. La prima tra tutte è proprio il fatto che non contiene caffeina. Per questo motivo potrebbe essere la soluzione per chi non può bere il caffè. È vero che non avrà il sapore uguale a quest’ultimo, però ci si potrebbe abituare al gusto.

Perché fa bene?

Tra i vari benefici che possiamo trovare nell’orzo, c’è la capacità di essere un ottimo alimento per quanto riguarda la digestione. Infatti le sue proprietà sembrano indicate per mantenere in un certo stato di salute il colon e l’intestino. Questo è garantito dalla presenza delle fibre. Come possiamo vedere dai valori nutrizionali, 17 grammi di fibre sono davvero un ottimo valore. Di conseguenza andrebbe a facilitare anche il transito delle feci, rendendole più morbide. Adatto anche a chi soffre di stitichezza. L’orzo è ricco di vitamina C. Questa possiamo dire che è la vitamina d’eccellenza per proteggere il nostro sistema immunitario. È adatto alle donne in gravidanza, sempre grazie al fatto che non c’è presenza di caffeina.

È ideale per la dieta?

La risposta a questa domanda è sì. 100 ml di orzo corrispondono solo a 20 kcal. Oltre al basso indice calorico, che lo rende adatto ad una dieta ipocalorica, sembrerebbe utile anche per migliorare l’aspetto esteriore. Infatti introdurre l’orzo nel nostro piano alimentare ci aiuterebbe anche a mantenere la pelle elastica e lucida. Nonostante non ci sia caffeina è comunque indicato per gli studenti o per chi deve affrontare una giornata particolarmente impegnativa. Infatti vengono riconosciute le sue proprietà come energizzanti. Inoltre non può essere utilizzato da soggetti intolleranti al glutine, in quanto ne contiene.

Come si prepara

In cucina possiamo prepararlo come il caffè normale, quindi munirci di caffettiera oppure prepararlo come infuso. Possiamo poi filtrarlo e berlo sia freddo che caldo. Si può addolcire con un po’ di zucchero di canna o normale, oppure se si è a dieta va bene anche il dolcificante. Può essere abbinato anche al latte, che sia normale o di soia, di riso, etc. Per la colazione, oppure per gli spuntini, è ottimo come idea. Dunque al posto del caffè se si soffre di tachicardia questo alimento può essere una valida scelta.