Un po’ di vodka nel caffè: non è un cocktail ma il rimedio a un problema diffusissimo in casa

Gli appassionati del caffè corretto rimarranno delusi. Non vogliamo proporre l’ultimo cocktail alla moda ma un prodotto per la casa che vale oro, un rimedio a un problema molto comune, soprattutto in inverno. Cosa potremmo fare con vodka e caffè? Andiamo a scoprirlo.

Soluzioni semplici per problemi difficili? Ce ne sono tante ma spesso non le conosciamo. Eppure, ci farebbero risparmiare tanti soldi e risolverebbero degli inconvenienti piuttosto fastidiosi. Come il cattivo odore in casa.

Infatti, soprattutto in inverno, quando il ricambio di aria non è costante, ci sono spesso odori stagnanti negli ambienti, soprattutto se sono umidi. Basta cuocere alcune verdure o anche dei piatti prelibati ma dall’aroma deciso, per avere un odore sgradevole che invade tutta la casa. Come fare? Usiamo vodka e caffè, ma senza berli.

Mettiamo un po’ di vodka nel caffè e il risultato sarà sorprendente

Possiamo fare un deodorante naturale dal profumo intenso che rinfresca l’aria e assorbe i cattivi odori. Eviteremo le sostanze chimiche dei profumatori per la casa che non fanno bene all’ambiente e neppure a noi. Ecco come procedere.

Ci occorreranno del caffè in grani, della vodka e un vasetto di vetro a chiusura ermetica. Basta disporre i chicchi del caffè sul fondo del vasetto, versare la vodka fino a ricoprirli e chiudere con il coperchio. Ora mescoliamo energicamente e lasciamo in macerazione per una decina di giorni.

Poi basterà aprire il nostro vasetto e sentiremo sprigionarsi un odore gradevolissimo e intenso. Una fragranza che ci dà anche una bella sferzata di energia quando siamo giù di corda.

Per chi non ama l’aroma del caffè

Non amiamo l’odore del caffè? Pur essendo un aroma abbastanza gradevole, ad alcuni potrebbe non piacere. Niente paura, ci sono altre fragranze da usare con lo stesso procedimento.

Ad esempio, la vaniglia, dall’odore piacevole e rilassante. Prendiamo delle stecche di vaniglia, anche quelle che abbiamo già usato in cucina che basterà lavare accuratamente. Poi le disponiamo nel vasetto e le ricopriamo di vodka. Ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo usato per il caffè: mescoliamo e lasciamo in macerazione.

Nello stesso modo possiamo preparare profumazioni diverse usando le spezie che amiamo di più. Invece di mettere un po’ di vodka nel caffè, la metteremo sulla cannella o sui chiodi di garofano, sull’anice o sul cardamomo che hanno aromi intensi e molto gradevoli.

Gli esperti consigliano anche di mixare le spezie per ottenere profumazioni sempre nuove. Poi basterà aprire il vasetto per un immediato effetto freschezza.

Ma potremmo usare anche un diffusore di aromi. Nell’apposita tanica aggiungeremo all’acqua un po’ del nostro prodotto per avere una nebulizzazione super profumata.

Qualche consiglio in più

Per eliminare i cattivi odori in casa e avere l’aria sempre pulita ricordiamoci, inoltre, di aerare le stanze tutti i giorni anche se per pochi minuti. Secondo gli esperti bastano 10 minuti per cambiare l’aria di un’intera stanza. Se apriamo tutte le finestre contemporaneamente ne occorrono meno, da 2 a 5. Ripetiamo questa operazione un paio di volte al giorno.

La corretta ventilazione riduce anche l’umidità presente in casa e previene la formazione delle muffe. Se lo faremo spesso ma limitando il tempo di apertura, eviteremo anche l’eccessiva dispersione del calore verso l’esterno.