Al nuovo concorso del Ministero della Difesa per volontari militari in ferma quadriennale si accede con solo diploma di scuola media

Sulle Gazzette Ufficiali continuano a uscire bandi di concorso particolarmente interessanti. Il riferimento vale sia per le Amministrazioni centrali che per gli Enti locali come i Comuni, dove s’incontrano molti bandi ancora aperti alle candidature.

Quanto alle Amministrazioni centrali, ecco una nuova selezione del Ministero della Difesa. La ricerca riguarda 28 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta. In sostanza si ricercano candidati sportivi volontari da destinare al Centro sportivo dell’Esercito per il 2022.

Sintetizziamo in questa sede i passaggi chiave del testo ufficiale. Anticipiamo solo che al nuovo concorso del Ministero della Difesa per volontari militari non è richiesto il diploma di maturità.

Le specialità sportive messe a concorso dal Ministero della Difesa

La ripartizione dei posti messi a concorso riguarda queste discipline:

3 atleti per l’atletica leggera, di cui 2 di sesso maschile e una di sesso femminile;

2 atleti per il nuoto, di cui un atleta donna e un atleta di sesso maschile;

1 atleta di sesso femminile per la scherma (specialità sciabola);

1 atleta di sesso maschile per la lotta;

2 atleti per il ciclismo (un uomo e una donna);

1 atleta donna per il pugilato;

2 atleti per la pesistica (un uomo e una donna);

1 atleta di sesso femminile per il triathlon;

2 atleti per lo sci alpino (un uomo e una donna);

1 atleta donna per lo sci di fondo;

3 atleti per il biathlon (2 donne e 1 uomo);

3 atleti per lo sci alpinismo (2 donne e 1 uomo);

1 atleta uomo per lo slittino;

n. 1 atleta uomo per il salto;

1 atleta uomo per lo sci freestyle;

2 atleti (un uomo e una donna) per l’arrampicata sportiva;

1 atleta di sesso maschile per gli sport equestri.

Quanto alle singole specialità, si rimanda il Lettore interessato al concorso alla presa visione integrale del bando ministeriale.

Al nuovo concorso del Ministero della Difesa per volontari militari in ferma quadriennale si accede con solo diploma di scuola media

Per l’ammissione alle selezioni è richiesta anzitutto la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre bisogna aver compiuto 17 anni (per i minorenni occorre il consenso dei genitori) e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Ancora, non bisogna aver riportato condanne penali o averne in corso e, più in generale, non aver avuto problemi con la Giustizia. Parimenti non bisogna risultare allontanati, destituiti o licenziati da una P.A. o prosciolti da un precedente arruolamento nelle FF.AA. o di Polizia.

Il bando non è aperto agli obiettori di coscienza, salvo successiva rinuncia. Ancora, si richiede esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope a scopo non terapeutico.

Ricco di dettagli è infine il requisito dei meriti sportivi. In particolare, i candidati devono aver conseguito risultati agonistici (riconosciuti) di livello nazionale nella disciplina/specialità alla quale concorrono.

Il bando, infine, è precluso ai militari in servizio permanente nelle Forze armate.

Termini e modalità di inoltro delle istanze

Le istanze vanno prodotte e inoltrate online tramite il portale del Ministero della Difesa, previo accesso con proprie credenziali digitali. Il termine ultimo di candidatura è per il 12 giugno, mentre scade il 2 giugno il bando per atleti dell’Arma dei Carabinieri.

Ricordiamo poi che si tratta di un concorso per titoli. Pertanto la graduatoria finale poggia principalmente sulla valutazione dei titoli, come dettagliato all’art. 7. Infine i concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione al concorso verranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a consultare il bando integrale per tutti i dettagli del caso.

