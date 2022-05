Prosegue l’opera di selezione da parte della Redazione di ProiezionidiBorsa dei posti di lavoro disponibili tra il pubblico e il privato. In questa sede ci concentreremo solo su alcuni dei bandi riguardanti i grandi Comuni e ancora aperti alle candidature.

Essi rientrano tra gli Enti locali territoriali più ambiti da chi cerca un’occupazione. Poi a seguire troviamo le Regioni e le Province, che pubblicano di continuo interessanti bandi di selezione del personale.

Premesso ciò, sono disponibili stipendi e contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle 7 città che adesso presenteremo.

I concorsi pubblici prossimi alla scadenza

Partiamo dai bandi prossimi alla scadenza e per i quali resta poco tempo per candidarsi. Dalla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 31 del 19 aprile selezioniamo i concorsi del Comune di Genova (Liguria) per la copertura di 10 posti di vari profili.

Le assunzioni sono a tempo pieno e con contratto di formazione e lavoro di 12 mesi. Tuttavia, sussiste la possibilità di trasformarli a tempo indeterminato a seguito di esito positivo della formazione svolta. Nel dettaglio si ricercano: 2 operai addetti alla guida di autocarri con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Poi servono 7 operai addetti alla manutenzione delle strade e 1 addetto alla segnaletica. Per tutti i posti la categoria è la C e per candidarsi c’è tempo fino al 19 maggio.

Passando alla Gazzetta n. 33 del 26 aprile spicca la selezione del Comune di Bari, in Puglia. I posti vacanti sono 14 (assistenti sociali, specialisti e istruttori tecnici, contabili, informatici, polizia locale), tutti di categoria C e D. I contratti sono a tempo pieno e indeterminato e i termini di candidatura scadono il 26 maggio.

Sono disponibili stipendi e contratti di lavoro a tempo indeterminato a laureati e diplomati in questi 7 Comuni con più di 50.000 abitanti

Passiamo adesso alla G.U. n. 35 del 3 maggio, dove spiccano 3 bandi su tutti:

anzitutto i 75 posti di lavoro a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano;

poi i 9 posti di istruttore servizi amministrativi, cat. C, del Comune di Genova. Le candidature sono riservate alle sole categorie protette di cui al 2° comma dell’art. 18 della Legge 68/1999. Il Comune prevede assunzione a tempo pieno e indeterminato e per l’inoltro delle istanze c’è tempo fino al 3 giugno;

infine gli 8 agenti di polizia locale (categoria PLA) ricercati dal Comune di Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia. Tre posti sono riservati ai volontari militari e anche in questo caso si tratta di assunzioni a vita. I termini di candidatura sono per il prossimo 30 maggio.

Passando alla G.U. n. 36 incontriamo i 4 posti di agente di polizia locale, cat. C, del Comune di Benevento. La selezione è per titoli ed esami, l’assunzione è a tempo parziale e determinato e le istanze vanno inoltrate entro il 5 giugno.

I posti a tempo indeterminato messi a bando dall’ultima Gazzetta

Arriviamo infine alla G.U. n. 38 del 13 maggio dove spiccano i 6 concorsi del Comune di Pavia e i 3 del Comune di Pesaro. Il Comune lombardo ricerca:

2 istruttori tecnici, cat. C1;

2 assistenti sociali, cat. D1;

1 educatore socio-assistenziale, cat. C1;

4 insegnanti di scuola dell’infanzia, cat. C1;

2 istruttori direttivi tecnici, cat. D1;

1 dirigente per il settore 6 lavori pubblici manutenzione espropri e mobilità.

Tutti i posti messi a concorso sono a tempo pieno e indeterminato e la candidature scadono il prossimo 13 giugno.

I 3 bandi del Comune di Pesaro riguardano invece:

la formazione di graduatorie per la copertura di vari posti, tutti di categoria D, di durata non superiore ai 36 mesi;

2 posti di specialista giuridico amministrativo (1 posto riservato ai militari volontari), cat. D, a tempo pieno e indeterminato;

il conferimento a tempo determinato dell’incarico a uno specialista dei sistemi informativi e digitali.

I termini di candidatura dei 3 concorsi è fissata per il 12 giugno.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

