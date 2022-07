Chi ha un giardino in casa sa perfettamente che è necessario tenere in ordine e pulito anche l’esterno. Questo significa pulire il verde, raccogliere le foglie, curare gli alberi, il vialetto, i fiori e anche la recinzione.

Questa, infatti, potrà sembrare strano, ma si sporca e quindi andrà pulita. E in realtà si sporca più del previsto. Tra smog, pioggia e sporcizia, da bianca la recinzione diventa tranquillamente nera in pochissimo tempo. Così è importante pulirla e disinfettarla.

Ovviamente non dobbiamo pensare alla nostra staccionata come se fosse il water di casa, che deve essere lavato al massimo ogni 3 giorni. Ricordiamoci sempre che anche il WC meno lo laviamo e più avrà lo sporco stratificato con i graffi. Graffi che però possiamo togliere con molta tranquillità usando la candeggina. Assolutamente no, però non possiamo nemmeno lasciare la nostra recinzione alla mercé del tempo che potrebbe creare sporco stratificato e in alcuni casi anche la ruggine. Sarebbe poi molto complesso toglierla dopo.

Se invece ogni tanto ci mettiamo lì con il nostro preparato e la nostra spugna a pulire bene la recinzione, siamo già a metà dell’opera. Se abbiamo una recinzione infinita con un giardino infinito, allora chiediamo aiuto a qualcuno, se invece è piccola possiamo farcela anche da soli.

Bastano dell’acqua, bicarbonato e una goccia di questo sapone magico per avere una recinzione del giardino pulita e moderna

Dunque, per pulire la recinzione ci sono degli strumenti che non possiamo assolutamente tralasciare. E questi sono, in primis, il secchio e la spugna. Poi occorrerà dell’acqua, che deve essere calda, del bicarbonato di sodio e del sapone verde. Questi tre ingredienti messi insieme creano un super prodotto pulente da spargere sulla recensione di casa.

E in realtà proprio così dovremo fare. Infatti dobbiamo unire tutti questi prodotti e poi con una spugna grande dobbiamo iniziare a pulire la recinzione. Puliamo bene con forza e diamo anche più di una sola passata.

Laddove dovessimo incontrare delle macchie, allora dovremo grattarle via con attenzione. Infatti spesso le recinzioni di casa sono verniciate e magari, se grattassimo con troppa forza, la vernice potrebbe saltare. Invece il nostro obiettivo è solo lavarle e non togliere la vernice.

È molto importante usare il sapone verde perché è un sapone ecologico che non viene da fonti animali. Infatti per farlo si usano solo oli vegetali e d’oliva. È un mix di oli fantastico per pulire le superfici che in realtà possiamo usare anche per lavarci le mani dopo che siamo usciti e tornati a casa. E allora per avere una recinzione di casa splendida bastano dell’acqua, bicarbonato e una goccia di questo sapone magico verde.

