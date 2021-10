Sono sempre di più le persone che lamentano che il credito caricato sul proprio cellulare finisce prima del previsto. Spesso succede anche dopo aver effettuato una ricarica che il credito risulti ancora, inspiegabilmente, insufficiente.

Non è facile capire subito a cosa sia dovuta questa situazione. Spesso, però, dietro a questi episodi si nasconde l’attivazione di un abbonamento telefonico non richiesto.

Non è raro, purtroppo, che le persone si trovino attivati sul proprio cellulare servizi di cui non sapevano di aver fatto domanda. E questo perché, effettivamente, una richiesta da parte loro non c’era stata. Ma come fare a capire se il nostro credito si esaurisce prima a causa di un abbonamento non richiesto? E come possiamo risolvere questa situazione? Vediamo subito insieme come fare.

Attenzione perché se il credito telefonico si esaurisce velocemente potrebbe essere colpa di questo disservizio

Il cellulare, ormai, è il nostro miglior confidente. Sa tutto di noi e contiene ogni informazione più privata riguardante la nostra vita. Il cellulare sa tutto di noi, ma noi di lui non possiamo dire lo stesso.

Un errore molto comune che commettono in molti, ad esempio, riguarda la carica del cellulare. Infatti dovremmo fare molta attenzione perché ci sono brutte notizie per chi carica il cellulare quando è acceso.

Un altro errore molto comune, come dicevamo, riguarda l’attivazione di servizi in abbonamento. Si può parlare di “errore” in parte, visto che, spesso, l’attivazione di un servizio in abbonamento sul nostro cellulare non parte da una nostra richiesta. Salvo poi accorgercene se i soldi caricati sul telefono finiscono troppo velocemente. E cosa fare allora in questi casi?

Controlliamo gli SMS ricevuti

Il primo passo è verificare gli SMS ricevuti. In questo modo potremmo capire se, effettivamente, sia scattata l’attivazione di un servizio in abbonamento sul nostro cellulare. Ciò, purtroppo, può accadere a nostra insaputa e si tratta di una pratica profondamente scorretta. Si tratta di una modalità molto simile alla truffa del sì, molto comune e pericolosa da cui dobbiamo difenderci in questo modo.

Ecco il motivo per cui dobbiamo fare attenzione, perché se il credito telefonico si esaurisce velocemente potrebbe essere colpa di questo disservizio.

Contattare questi numeri telefonici

Dopo aver trovato l’SMS di nostro interesse, dovremmo controllarlo attentamente. Spesso, infatti, gli SMS che riportano l’attivazione del servizio, descrivono anche le modalità per disattivare lo stesso. Se, però, le modalità di disattivazione non fossero chiare, la soluzione migliore sarà contattare il servizio clienti del nostro operatore telefonico.

In particolare, per contattare Windtre si dovrà digitare il 159, per Vodafone il 190 e per Tim il 187.