Aiuterebbe la memoria ed a tenere a bada la glicemia questa bevanda ma solo se bevuta in questo modo

Quando si parla di glicemia, si farebbe riferimento alla quantità degli zuccheri presenti nel sangue. Per vederne il livello, il modo più semplice sarebbe un prelievo di sangue. Qualora il valore fosse alto, dovremmo consultare un medico, il quale potrebbe prescrivere ulteriori accertamenti.

Infatti, la glicemia alta dovrebbe essere tenuta sotto controllo, in quanto indice di un’eventuale possibilità di insorgenza del diabete. Non a caso, la glicemia alta sarebbe sia un sintomo che una conseguenza di questa malattia.

L’alimentazione apposita, allo scopo di regolare la glicemia, dovrebbe essere prescritta esclusivamente da uno specialista. In tal senso, vi sarebbero diversi alimenti da evitare, come quelli ricchi di grassi e zuccheri aggiunti.

Per esempio, sarebbero diverse le bibite comuni, consumate da tutti, che la farebbero schizzare alle stelle. Proprio per questo motivo, andrebbero evitate o quantomeno limitate. A proposito di bibite, non tutte avrebbero gli stessi ingredienti. Vi sarebbero, infatti, delle bevande possibilmente da preferire.

Risvegliarsi con gusto

Una di queste potrebbe essere il caffè al ginseng, il quale aiuterebbe la memoria ed a tenere a bada la glicemia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità. Ulteriori benefici del ginseng potrebbero essere il rafforzamento delle difese immunitarie, il contributo sulle malattie del fegato, sullo stress e sul recupero fisico e mentale e così via.

Tuttavia, pochi sanno che, per beneficiare degli effetti del caffè al ginseng, non bisognerebbe acquistare quello dei distributori automatici o quello nei bar. Infatti, il caffè al ginseng proposto sarebbe composto da zuccheri aggiunti, come primo ingrediente, seguito da caffè solubile e da additivi.

Si tratterebbe, in pratica, di una miscela aromatizzata composta da zuccheri e, per questo motivo, più calorica e meno salutare del classico caffè espresso. Di conseguenza, sarebbe il caso di evitare di richiederlo al bar o di comprarlo nelle macchinette. Piuttosto, dovremmo optare per il macinato per la caffettiera, da fare a casa.

Inoltre sarebbe intervenuta l’OMS a tal proposito, sostenendo che il ginseng dovrebbe essere assunto al mattino, come decotto, non superando la dose di 2 g giornalieri. Oppure, optare per il caffè al ginseng.

Tuttavia, sarebbe il caso di evitare l’assunzione qualora soffrissimo di ipertensione, nonché in caso di diabete. Infatti, sebbene il ginseng potrebbe tenere a bada la glicemia, sarebbe comunque consigliato il parere del medico, prima dell’assunzione.

Ricordiamo che la consumazione oltre il dosaggio consigliato, nonché per un tempo prolungato, potrebbe essere controproducente e comportare una serie di effetti collaterali. Alcuni di questi potrebbero essere insonnia ed irritabilità, aumento della pressione e problemi di stomaco.

Infine, ricordiamo che quest’articolo non intende sostituirsi al parere del medico. Pertanto, rivolgiamoci a lui per qualsiasi informazione necessaria, soprattutto in presenza di malattie come il diabete o come la glicemia alta.

