Siamo ufficialmente in estate da neanche un mese ma il suo caldo tipico stravolge guardaroba e capigliatura già dai primi di maggio. A stabilire questa rivoluzione non è solo il meteo ma sono anche le ultime tendenze del settore moda e beauty, molte delle quali stanno avendo un enorme successo.

Nell’armadio, per esempio, non possono mancare abiti “cut out”, vestiti o top ritagliati su fianchi e petto per mostrare lembi di pelle. Nella scarpiera, poi, largo a sandali senza tacchi e con i piedi in vista, insieme a zoccoli, zeppe e alle rivisitate calzature da mare a granchietto.

Sul fronte “parrucco”, invece, è luce a tutto spiano, per catturare tra le ciocche di capelli quella naturale luminosità che appartiene ai raggi del Sole. Anche tra i tagli, però, ci sono delle novità e quello che scopriremo nell’articolo di oggi sembrerebbe destinato a spopolare in primavera e nell’anno nuovo.

Per l’estate 2022 spopola questo taglio di capelli adatto a viso lungo o tondo e perfetto per ringiovanire a 50 anni

Per essere all’ultimo grido in questa stagione e per anticipare anche la moda del 2023 potrebbe bastare questo taglio dall’animo chic e sbarazzino. Si tratta di un mix di due delle tendenze che negli ultimi anni sono state le più richieste ai parrucchieri.

La prima riguarda la lunghezza e non potremmo parlare di “moda” se non facendo riferimento al bob e cioè al caschetto. Tra i tanti modelli, però, il prescelto sarebbe il long bob, con una lunghezza a spalle scoperte e con ciocche che coprono interamente il collo.

La seconda tendenza potremmo inserirla nella categoria delle pettinature e sarebbe la frangia. In particolare, direttamente dagli anni Settanta impazza la frangia Birkin, ispirata all’attrice Jane Birkin che la porta tutt’oggi. Questa frangetta si caratterizzerebbe per essere retta, lunga, a sfiorare/coprire le sopracciglia, e piena. Tuttavia, non risulterebbe pesante in quanto sfilata su tutta la fronte e poco voluminosa.

Un taglio per tutte

Allora, per l’estate 2022 spopola questo taglio di capelli che unisce al long bob la strepitosa e affascinante frangia Birkin. Si tratta di una strepitosa combinazione che sta bene a tutte.

Infatti, potremmo valutarlo sia se avessimo un viso dai lineamenti tondeggianti sia se avessimo un viso allungato, rettangolare e con fronte ampia. Nel primo caso, potremmo giocare con una versione di frangia Birkin ancora più leggera e minimamente scalata. Nel secondo caso, la versione tradizionale farebbe già un ottimo lavoro.

Infine, questo taglio di capelli avrebbe un vero superpotere e cioè offrire una seconda giovinezza anche a chi si iscrive tra le over 50. Infatti, ispirandosi a un cult del passato e prendendo in prestito una lunghezza che impazza da mesi, regalerebbe una modernità senza tempo, nascondendo rughe e dando tono ai lineamenti.

