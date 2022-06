Come fare il passaporto al proprio cane e quanto costa se si vogliono portare con sé i minori

Se decidiamo di portare in vacanza il cane, il gatto, il furetto oppure di viaggiare con un minore, anche loro hanno bisogno del passaporto. Vediamo quali sono le particolarità di questa procedura rispetto a quella ordinaria. Ebbene, nel caso di animali, il passaporto si può chiedere presso i servizi veterinari della ASL di appartenenza. Inoltre, il nostro animale domestico, per viaggiare, dovrà avere il microchip ed essere registrato come animale d’affezione preso l’anagrafe ASL. Quindi, cerchiamo di seguire gli step necessari per far viaggiare all’estero il nostro amico a 4 zampe. Anzitutto, se non è dotato di microchip, bisognerà farglielo, andando da un qualsiasi veterinario.

Una volta microchippato, gli verrà rilasciato un libretto con il codice identificativo del chip. Inoltre, il veterinario provvederà a fare all’animale la vaccinazione antirabbica, necessaria per ottenere il passaporto. A quel punto, potremo recarci presso l’ASL di zona, portando il libretto rilasciato dal veterinario. A quel punto, l’animale otterrà subito il suo passaporto o bisognerà attendere massimo qualche giorno.

Passaporto per i minori

Anche i minori, oggi, hanno bisogno del passaporto per viaggiare. Anni fa era più semplice, perché i genitori potevano far indicare i figli sul proprio. Adesso, invece, ognuno deve possederne uno, qualunque sia l’età. Addirittura i neonati devono averlo. Quindi, una volta spiegato come fare il passaporto al proprio cane, vedremo, adesso, cosa accade nel caso di minorenni. La procedura di richiesta, in questo caso, è quella classica, ossia occorrerà prenotare un appuntamento in questura, anche online. Tuttavia, attenzione, perché il sistema non permette di inserire i minorenni. Pertanto, deve registrarsi il genitore e prendere l’appuntamento per il figlio.

Tuttavia, solo l’appuntamento deve essere a nome del genitore, mentre tutto il resto della documentazione sarà a nome del minore. Si tratta della domanda online e del bollettino precompilato. Inoltre, il giorno dell’appuntamento, i genitori dovranno presentarsi con il minore. Se uno di loro non può presentarsi, l’altro deve portare una fotocopia del documento di identità del genitore assente. Questa dovrà essere firmata e contenere una dichiarazione di assenso all’espatrio.

Come fare il passaporto al proprio cane e quanto costa se si vogliono portare con sé i minori

I costi per il passaporto sono i seguenti:

42,50 euro da pagare tramite bollettino postale. Presso l’ufficio postale si potrà chiedere un bollettino precompilato, specifico per il rilascio del passaporto;

una marca da bollo da 73,50 euro;

8,20 euro, ma solo se si sceglie la consegna direttamente a casa del documento.

Queste spese valgono sia in caso di passaporto nuovo che in caso di rinnovo, se scaduto. I costi sono gli stessi perché, in realtà, il passaporto non si rinnova più ma semplicemente ne viene fatto uno nuovo.

Lettura consigliata

Come ottenere velocemente il passaporto, anche online, senza dover fare file e perdere tempo