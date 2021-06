Molti in estate prediligono il consumo di verdura e frutta tipica di questi mesi. Per questo in molti, quando vanno a fare la spesa, riempiono il carrello con ciliegie, meloni, pomodori e insalate di vario genere. Però uno di questi elementi spesso non è abbastanza considerato e invece è particolarmente benevolo per la nostra salute.

Oggi ne parliamo: questo ortaggio estivo e gustoso ha quasi zero calorie ed è perfetto per la dieta. Scopriamo insieme come inserirlo all’interno dei nostri piatti.

Stiamo parlando dei cetrioli, una delle verdure di stagione per eccellenza in questo periodo dell’anno. Questo alimento, oltre al suo gusto fresco, e alla sua versatilità in cucina, è prevalentemente consumato freddo e quindi è perfetto da inserire all’interno dei contorni o delle insalate

Essendo facile da preparare e da conservare, il cetriolo è ottimo da inserire all’interno dei regimi dietetici. Contiene, infatti, appena 16 kcal per ogni 100 grammi di prodotto

Inoltre vanta anche un altissimo contenuto di acqua che lo rende praticamente una bevanda solida. La percentuale di liquido al suo interno si aggira, infatti, attorno al 97% rendendolo un ottimo alleato anche per l’idratazione del nostro organismo.

Alcune idee per portarlo in tavola

Ma come portare in tavola questo delizioso alimento senza cadere nella banalità? Un’idea particolarmente azzeccata viene dalla Spagna, specialmente dalla parte meridionale.

Parliamo del gazpacho, una bevanda principalmente composta da pomodoro, cetrioli, peperoni e aglio. Servito prima del pasto vero e proprio è un pieno di vitamine e fibre dal gusto avvolgente.

Se invece si desidera preparare una salsa di accompagnamento si può optare per lo tzatziki, ovvero una salsa a base di yogurt, cetriolo e aglio e insaporito con aneto o menta.

