Agirebbe contro la stitichezza questo cereale usato anche su pelle e capelli

Una corretta alimentazione sarebbe una potente arma di prevenzione in grado di allontanare alcune pericolose malattie.

Infatti, mangiare in modo sbagliato e condurre uno stile di vita poco equilibrato, potrebbe creare dei danni irreparabili al nostro organismo. Per cercare di vivere sempre in salute sarebbe importante seguire delle semplici regole. Ad esempio, ritagliarsi del tempo per praticare dell’attività fisica, potrebbe aiutarci non solo a rimanete in forma, ma anche ad abbassare il colesterolo.

Anche ridurre il sale, le bevande zuccherine ed evitare l’alcol potrebbe giovare al nostro organismo.

Le proprietà di frutta, verdura, legumi e cereali

Ci sono alcuni alimenti indispensabili e che non dovrebbero mai mancare nel carrello della spesa. Pensiamo alla frutta e alla verdura che, secondo gli esperti, dovremmo mangiare 5 volte al giorno e ai legumi che sarebbero ricchi di fibre.

Non dimentichiamo i cereali e le loro vitamine, minerali e proteine.

I più consumati sono il grano, l’orzo, ma anche l’avena che un tempo veniva utilizzata solo come mangime per gli animali. Oggi invece è uno dei cereali più usati al Mondo.

Parliamo di un alimento molto versatile che possiamo consumare in diversi modi. Sotto forma di bevanda, chicchi, farina, ecc.

L’avena è un alimento ideale per la colazione (pensiamo al famoso porridge). Ma è anche perfetta per preparare delle zuppe e realizzare una panatura diversa dal solito.

Agirebbe contro la stitichezza questo cereale utile anche contro il colesterolo

Le proprietà dell’avena sarebbero davvero molteplici. Questo alimento fornirebbe energia e abbasserebbe il colesterolo.

Le fibre presenti, non solo sazierebbero in fretta, ma potrebbero migliorare il transito intestinale, aiutandoci ad evacuare con più facilità. Pensiamo che una porzione di avena, potrebbe coprire un terzo del fabbisogno giornaliero di fibre consigliate. Quindi agirebbe contro la stitichezza questo cereale, spesso sottovalutato.

Benefici su pelle e capelli

Le proprietà dell’avena sarebbero sfruttate anche in ambito cosmetico. Infatti, questo cereale apporterebbe numerosi benefici a pelle e capelli.

Avrebbe la capacità di idratare e lenire la cute. Ad esempio, potremmo utilizzare la farina di avena mischiata con l’acqua per detergere il viso. Oppure usare i fiocchi e lo yogurt per creare uno scrub davvero efficace, ed eliminare le cellule morte.

Ma questo cereale potrebbe anche essere molto utile per rafforzare e rendere lucidi i capelli. Basterà mescolare la farina di avena con dell’acqua e applicare la cremina ottenuta sul cuoio capelluto e le lunghezze. Lasciamo agire per 20 minuti, risciacquiamo e procediamo con il normale shampoo.

Lettura consigliata

Ecco una calda tisana naturale che potrebbe aiutarci ad andare regolarmente in bagno senza abusare dei lassativi