Come far ripartire il metabolismo lento e qualche ricetta che potremmo provare

Il metabolismo di tutti con il passare del tempo subisce un brusco rallentamento. Ci sarà capitato di notare che con l’avanzare degli anni non riusciamo più a bruciare le calorie come un tempo. Complice anche l’aumento della sedentarietà, la massa magra diminuisce, lasciando posto soprattutto a quella grassa. Per non parlare poi della menopausa, che nelle donne produce scompensi ormonali che sembrano peggiorare la situazione.

Ma far ripartire il metabolismo rallentato non è impossibile, richiede soltanto qualche sforzo in più. Aumentare l’attività fisica e regolarsi a tavola potrebbe far ripartire anche i metabolismi ormai addormentati.

Come far ripartire il metabolismo lento a tavola

Una colazione abbondante, due spuntini e 2 pasti completi sarebbero essenziali in questi casi. Mangiare poco e spesso è molto più utile al nostro organismo rispetto a digiuni e diete restrittive. Un nutrizionista può stilare una dieta adatta che bilanci perfettamente la quantità di calorie e di macronutrienti giornalieri. Una buona colazione abbondante potrebbe aiutare a limitare gli attacchi di fame che spesso mandano all’aria tutti i nostri sacrifici. Così come gli spuntini a metà mattinata e metà pomeriggio aiuterebbero a limitare anche le porzioni dei pasti principali. Ma anche alimenti come caffè, tè, zenzero e peperoncino potrebbero incentivare il metabolismo ad accelerare.

Qualche ricetta facile da preparare

Quindi, la risposta sarebbe preferire fibre, proteine, ridurre grassi e carboidrati e usare le spezie per dare sapore ai piatti. Ma non è semplice trovare ricette che combinino queste indicazioni, soprattutto se non abbiamo molto tempo a disposizione. Questo è uno dei motivi per cui spesso finiamo per mangiare piatti non proprio sani. Un piatto indicato per un pranzo completo ricco di fibre e proteine potrebbe essere il poke. Una ciotola di riso integrale, con verdure ricche di fibre e alimenti ricchi di proteine come le carni bianche.

Oppure, in vista dell’inverno, possiamo optare per una gustosa zuppa di legumi come quella di ceci. Per un secondo gustoso e povero di grassi scegliamo il coniglio arrosto cucinato con aromi come l’alloro. O anche delle cosce di pollo senza pelle in umido cotte con carote e cipolla, con un filo d’olio a crudo. Un contorno di verdure cotte al vapore come la cicoria, la scarola o i broccoli aiuta a sentirsi più sazi. Da non escludere i prodotti lattiero-caseari più magri, fonte di proteine e calcio utili alla massa muscolare.

Ecco, quindi, qualche consiglio su come far ripartire il metabolismo lento anche dopo i 50 anni. Per ottenere risultati soddisfacenti, però, non basta solo un’alimentazione sana. Anche l’attività fisica ci permette di tonificare i muscoli, sviluppando più massa muscolare rispetto alla massa grassa. Ma non dobbiamo pensare solo ad allenamenti estenuanti in palestra, anche qualche esercizio al giorno può fare la differenza.

Lettura consigliata

Perdiamo quei fastidiosi chiletti in più con un esercizio al giorno per essere in forma anche a 50 anni