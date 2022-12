Enorme fortuna per il Toro con l’influenza di Urano a dicembre, ma occhio ai capricci

L’oroscopo del weekend dell’Immacolata segno per segno evidenzia che ci sono grandi cambiamenti e soldi in arrivo per alcuni segni benedetti: ecco quali.

Nel cielo di dicembre ci sono stati alcuni importanti movimenti astrali che segneranno la differenza per alcuni segni rispetto ad altri. Ecco quali sono le novità in arrivo. Il Sole nel weekend sarà particolarmente favorevole all’Ariete, che si sentirà sostenuto almeno fino a domenica. Un po’ di turbolenze in amore. Occhio alle dissonanze di Mercurio che daranno fastidio a lavoro almeno fino a metà mese. In vista enorme fortuna per il Toro che riceverà la benedizione dei pianeti Urano e Venere. Questo corpo celeste contrasterà i capricci di un altro importante elemento del quadro astrale, Saturno, che mai come stavolta sarà “contro”. Amore dalle emozioni malinconiche. Attenzione alle spese pazze.

Anche Gemelli avrà in Venere un valido alleato contro i borbottii di Giove. L’astro dell’amore terrà gli spiriti in alto e la passione viva e scoppiettante. Fiacchezza d’energie fisiche per tutto il mese. Se Giove interferisce con Gemelli, è invece grande alleato del Cancro: grande fortuna in tutti i campi, con amori particolarmente appassionati. Ci vuole però un po’ di sport, anche in casa, per tenersi in forma.

Ancora Giove aiuterà il Leone soprattutto nell’ambito del lavoro e delle energie. Grande relax in questo weekend, con la presenza anche di Venere che terrà tutti attivi e vitali. Emozioni travolgenti in campo amoroso. Per la Vergine ci sarà da divertirsi grazie all’influsso di Venere e della Luna. L’amore sarà solare e tenero. Dalla parte di questo segno ci sarà anche Plutone, che, in congiunzione con Urano, aiuterà a gestire le spese del Natale.

Il Sole sarà in splendida posizione per la Bilancia, che grazie a questo godrà di una particolarmente piacevole situazione al lavoro. Giorni radiosi anche nel campo amoroso grazie, nuovamente, all’influsso di Venere. Perfino Saturno sorride benevolo. La vita familiare dello Scorpione riceverà un impulso all’ordine grazie a Mercurio. L’amore sarà particolarmente romantico e non mancheranno i momenti mielosi. Nettuno farà la guardia alle spese pazze e aiuterà a tenerle sotto controllo.

Sagittario si porta a casa una vera e propria scala reale: il Sole, Venere, Saturno, Mercurio e Plutone guardano a questo segno con grande benevolenza. Tutti gli aspetti della vita ne beneficeranno, ma in particolar modo quello amoroso. Attenzione però allo shopping selvaggio. Capricorno gode di un’ottima posizione di Urano e Saturno. Urano, in modo particolare, donerà a questo segno grandi ricchezze e fortuna economica.

Al contrario, sarà invece in dissonanza con Acquario, al quale è opportuno consigliare prudenza nelle spese. Giove e Mercurio sono però molto piacevoli e daranno giornate indimenticabili. Ancora Urano protegge invece i Pesci dall’influsso negativo di Marte. L’amore, per questo segno, a dicembre sarà profondo e ricco come una canzone di Lucio Dalla. L’innato buon senso dei Pesci sarà essenziale per darsi una regolata nelle spese natalizie.