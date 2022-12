Capelli lisci come la seta senza piastra con 5 metodi che utilizzano ingredienti dalla cucina

Se vogliamo i capelli lisci anche senza piastra, ci sono dei trucchi che non tutti conoscono per evitare il calore. Alcuni economici ingredienti presenti in tutte le cucine, infatti, potrebbero aiutarci ad ottenere la chioma desiderata, senza rovinare i nostri capelli.

Si sa che chi ha i capelli lisci li vuole ricci e chi ha dei bellissimi boccoli, li preferirebbe lisci. Per questo motivo utilizziamo spesso piastre e calore per ottenere l’effetto voluto. Le alte temperature, però, possono danneggiare i nostri capelli se lo usiamo per molto tempo. Questo perché il calore disidrata la cute, causando la rottura dei capelli.

Per questo motivo dobbiamo evitare le piastre quando possiamo. Ci sono, infatti, delle tecniche per rendere i nostri capelli lisci anche senza piastra. In questo modo non solo eviteremo di rovinare la nostra chioma, ma la nostra piega potrebbe durare anche di più.

Evitare il calore anche durante l’asciugatura

Per chi ha i capelli mossi e fini, ci sono delle tecniche per avere dei capelli lisci come la seta anche senza piastra. Chi ha chiome più ribelli, potrebbe avere più difficoltà ad ottenere i capelli lisci, ma potrebbe comunque renderli più dritti.

Il primo consiglio è quello di preferire l’aria fredda. Lasciamo asciugare i capelli naturalmente fino a quando non saranno poco umidi. Poi, usiamo la temperatura più bassa del nostro asciugacapelli e muoviamolo continuamente dalle radici alla punta. Per migliorare ancora di più l’effetto utilizziamo un olio oppure uno spray che aiutano a rendere i capelli lisci come la seta senza piastra.

Anche dormire con i capelli bagnati potrebbe aiutarci ad ottenere i capelli lisci. Utilizziamo un elastico per fare una coda bassa. La mattina noteremo che la nostra chioma sarà decisamente meno mossa. Se vogliamo utilizzare questa tecnica, però, è decisamente meglio dormire con una federa di seta.

Capelli lisci come la seta senza piastra grazie a questi alimenti

Un altro metodo è quello di provare delle maschere per capelli. Ci sono diverse maschere per capelli fai da te che possono aiutare a rendere la nostra chioma più liscia. Per esempio, prendiamo 5 cucchiai di miele, una banana e il succo di due arance. Sbucciamo e tagliamo la banana e mettiamola nel frullatore, poi aggiungiamo anche il succo. Frulliamo e mettiamo anche il miele e frulliamo ancora. Applichiamo il composto sulla nostra chioma, dalla radice fino alle punte. Poi lasciamo agire circa un’ora e risciacquiamo.

Anche il sedano potrebbe essere un grande alleato per i nostri capelli. Prendiamo delle foglie di sedano e tritiamole all’interno di un frullatore con dell’acqua fredda. Filtriamo il liquido, eliminando i residui e mettiamolo da parte per una notte. La mattina successiva, applichiamo il liquido sulla cute e massaggiamo in modo che tutti i capelli siano umidi. Laviamo e asciughiamo come d’abitudine.

Infine, non dimentichiamoci del latte, un altro ingrediente economico che ci aiuterà a lisciare i capelli naturalmente. Prendiamo una tazza di latte e mezza di acqua e versiamoli all’interno di una bottiglietta con uno spruzzino. Spruzziamo il liquido sulla chioma e lasciamo agire 25 minuti e poi asciughiamo e pettiniamo. Infine risciacquiamo e i nostri capelli saranno molto più lisci.