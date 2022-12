Per creare un albero di Natale fai da te ci bastano dei rami secchi e altri materiali economici

Il Natale è ormai vicino ed è il momento di decorare il nostro albero. Se, però, non ne abbiamo uno a causa del poco spazio oppure del costo, allora possiamo provare qualcosa di alternativo. Ecco 4 modi per creare un albero di Natale economico con materiali da riciclo, semplicemente sfruttando una parete vuota

Ormai è arrivato il momento di abbellire la nostra casa con bellissime decorazioni natalizie. Centrotavola, candele e addobbi da esterni sono sicuramente la scelta migliore per portare un po’ di magia dove viviamo. Il vero protagonista, però, di questo periodo è sicuramente l’albero di Natale.

Purtroppo, però, l’albero potrebbe costare parecchio. In più, se abbiamo una casa molto piccola, potremmo non avere lo spazio necessario per esporlo. Possiamo comprare un piccolo alberello da mettere sul tavolo oppure potremmo optare per una soluzione più originale. Se abbiamo a disposizione un muro vuoto, allora potremmo decorarlo con degli alberi da parete fai da te.

Per creare un albero di Natale fai da te bastano pochi materiali da riciclo

Per realizzare degli alberi da parete bastano davvero pochissimi materiali. Il primo tipo di albero può essere creato con dei semplici rami. Recuperiamo almeno 6 o 7 rami secchi di diverse lunghezze, dello spago e palline e addobbi natalizi.

Per prima cosa prendiamo il ramo più corto e leghiamo alle estremità due pezzi di spago. Poi, uniamolo a un altro ramo un po’ più lungo e ripetiamo il procedimento aggiungendo pezzi sempre più lunghi fino alla base. Appendiamo lo scheletro del nostro albero alla parete con un chiodo. Infine, addobbiamo come più ci piace il nostro nuovo albero, con palline, fiocchi e decorazioni natalizie. Possiamo aggiungere anche una bella stella, fatta il legno, sulla sua sommità.

Anche delle vecchie palline sono perfette per realizzare un albero da parete

Se abbiamo delle vecchie palline natalizie che non usiamo più, possiamo dargli nuova vita creando questo alberello. Prendiamo un pannello di cartone o di qualsiasi altro materiale e tracciamo la sagoma dell’albero con la matita. Poi, aggiungiamo le palline seguendo la linea guida fatta in precedenza.

Incolliamole al pannello con la colla a caldo oppure con del biadesivo abbastanza forte. Possiamo anche comprare delle luci economiche online e incollarle attorno alle palline, in modo da rendere il nostro albero ancora più bello.

Fotografie e cartoncino per degli alberi economicissimi

Un altro metodo originale per creare un albero di Natale fai da te da parete è quello di utilizzare le fotografie. Tracciamo con la matita le linee del nostro albero, in modo da creare una base da seguire. Poi prendiamo foto di varie dimensioni e iniziamo ad incollarle sulla traccia. Attorno, aggiungiamo dei fili di luce per aggiungere un tocco di magia al nostro addobbo.

Infine, possiamo decorare la nostra parete utilizzando del cartoncino. Prendiamo dei fogli, possibilmente di colore verde o rosso e tagliamoli a stella. Poi, incolliamo sul muro le stelle ricavate in modo da creare un albero di Natale. Anche così avremo un albero economico e semplice, perfetto anche per il più piccolo appartamento.