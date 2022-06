In estate, a causa delle condizioni climatiche, un problema che accomuna quasi tutti è l’eccessiva sudorazione. Ciò potrebbe rappresentare per molti un enorme disagio, specialmente quando il sudore risulta particolarmente acido e puzzolente. In questi casi, diventa necessario lavare costantemente le parti del corpo interessate, indossare indumenti traspiranti e munirsi di deodoranti. Questi ultimi, però, spesso e volentieri, alla lunga, perdono la loro efficacia e potrebbero creare anche, in alcuni casi, problemi alla cute. Una soluzione, quindi, potrebbe essere quella di autoprodursi dei deodoranti a casa, utilizzando dei prodotti facili da reperire.

Il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è tra i prodotti più efficaci per eliminare la puzza di sudore dalle ascelle, dai piedi e da altre parti del corpo. Ciò è dovuto essenzialmente alla sua salinità, che non permette ai batteri di mangiare, riprodursi e rilasciare sostanze maleodoranti. Il bicarbonato si può applicare sulla pelle in diversi modi. Ad esempio, si può passare la polvere sulla pelle ancora umida aiutandosi con un piumino della cipria. Oppure si può creare una soluzione satura, sciogliendo il bicarbonato in acqua distillata. Quando la polvere inizia a depositarsi sul fondo, travasiamo il liquido in un altro contenitore ed utilizziamo soltanto la “pappetta”. In alcune situazioni, però, utilizzare soltanto il bicarbonato potrebbe non bastare ed è quindi necessario affiancarlo ad altri ingredienti per aumentarne l’efficacia.

Aggiungiamo questi 2 ingredienti insieme al bicarbonato per ottenere un deodorante naturale ideale per eliminare la puzza di sudore

Se, utilizzando il solo bicarbonato, la puzza di sudore dovesse ancora persistere, bisognerebbe correre ai ripari mischiandolo insieme ad altri prodotti. Tra questi, i più efficaci potrebbero essere, ad esempio, il borotalco e l’argilla; oppure altre polveri assorbenti e non occlusive, come l’amido di mais o la farina. In ogni caso, che venga utilizzato da solo o insieme ad altri ingredienti, è necessario ridurre la grandezza dei granelli di bicarbonato. Per fare ciò, basterà inserirlo in un frullatore e ridurlo in una polvere più fine, come quella dello zucchero a velo, per intenderci. In questo modo, una volta applicato sulla pelle, si riduce il rischio irritazioni, prurito e dolore da sfregamento.

Un altro prodotto fondamentale

Oltre alle polveri appena elencate, un altro prodotto che potrebbe potenziare l’efficacia del nostro deodorante naturale è la vitamina E. Acquistabile online o nei negozi specializzati, anche in forma liquida, questo ingrediente è alla base della maggior parte dei cosmetici. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, infatti, la vitamina E sarebbe un vero e proprio toccasana per la salute della pelle. Quindi, per realizzare il nostro deodorante naturale, aggiungiamo questi 2 ingredienti insieme al bicarbonato: l’argilla e la vitamina E. Per quanto riguarda le dosi necessarie, sarà sufficiente preparare un mix composto al 50% da bicarbonato frullato, 50% di argilla e qualche goccia di vitamina E. Una volta pronto, basterà poi passarlo sulla pelle ancora umida, magari appena dopo la doccia.

