Tutto pronto per la vacanza in Italia, tranne per il biglietto del treno? Adesso potrebbe essere il momento migliore per prenotare il viaggio tanto atteso. Che sia per lavoro o per piacere, Trenitalia mette a disposizione 2 promozioni vantaggiose dal grande risparmio. Approfittando di queste, potremo avere uno sconto dal 50% al 60%, senza inserire alcun codice promo.

Grande risparmio ad alcune condizioni

Per utilizzarle ci basterà accedere alla piattaforma di prenotazione di Trenitalia e consultare le soluzioni secondo i limiti imposti dalle promozioni. Vediamo, perciò, di cosa si trattano.

La prima iniziativa del vettore del gruppo Ferrovie dello Stato porta il nome di “Promo Estate Frecce”. Approfittiamo in tempo del 60% di sconto su biglietti in treni Frecciarossa e Frecciargento. Le classi di viaggio prenotabili sono Business, Premium e Standard, mentre rimangono escluse Executive e salottino. È valida sui biglietti fino a 14 giorni di distanza dalla data di prenotazione e non è né modificabile né rimborsabile.

La seconda è “A/R Frecce in settimana”. Permette di prenotare un viaggio andata e ritorno su treni Frecce con uno sconto del 50%. L’offerta è valida solo dal lunedì al venerdì e se entrambi i biglietti hanno data di viaggio nella stessa settimana. Può essere acquistata fino a due giorni dalla partenza del treno desiderato. La riduzione del prezzo è calcolata sulla base del biglietto base intero, permette modifiche, ma non il rimborso. Inoltre, non è possibile accedere a treni diversi da quello prenotato, anche se nello stesso giorno.

In entrambi i casi, il numero dei posti è limitato in base al giorno, alla classe e al treno. Non sono cumulabili con altre riduzioni di prezzo.

Approfittiamo in tempo del 60% di sconto sui treni Frecce di Trenitalia valido su tantissime soluzioni

Dettagli ulteriori sulle offerte di Trenitalia sono disponibili alla pagina web del vettore nelle sezioni dedicate. Ricordiamo che anche Italo, compagnia ferroviaria privata di treni ad alta velocità, pubblica regolarmente promozioni per il fine settimana. L’appuntamento del giovedì sera va ormai avanti da mesi e le offerte proposte hanno sconti variabili dal 30% al 50%. Generalmente, si applicano sui biglietti in classe Smart e Prima e, a seconda della tariffa disponibile, sono permesse modifiche e rimborsi con alcuni limiti.

