La sudorazione, per quanto fastidiosa, è un fenomeno fisiologico, che serve al nostro corpo per controllare la temperatura corporea.

Il rilascio di sudore avviene attraverso le ghiandole sudoripare che abbondano nella zona ascellare, ma anche inguinale e plantare. L’odore spesso sgradevole è dato essenzialmente dell’elevato tasso di umidità di queste zone, caratterizzate da scarsa areazione e dalla presenza di microrganismi.

In molte situazioni, questo processo fisiologico può creare diversi disagi, inficiando sulla qualità della vita delle persone. Infatti, chi ne è colpito potrebbe avvertire un profondo disagio ad interfacciarsi con gli altri.

Per risolvere questo problema, oltre a lavarsi accuratamente ed indossare capi con fibre naturali, che assorbano il sudore, si potrebbero applicare dei deodoranti specifici.

In commercio possiamo trovare diverse soluzioni, ma non tutti sanno che è possibile crearne uno anche a casa utilizzando soltanto 2 prodotti. In questo articolo, vedremo come realizzarlo e come applicarlo nella maniera corretta.

Mai più puzza di sudore su magliette, giacche e vestiti grazie a questo deodorante naturale pronto in 5 minuti

Per realizzare il nostro deodorante fai da te, avremo bisogno di alcuni prodotti che potremmo avere già in casa in questo momento.

Il primo ingrediente è il bicarbonato di sodio, che è uno dei rimedi naturali più utilizzati per risolvere questo tipo di problemi. Infatti, come abbiamo già visto in altri articoli, questo prodotto è l’ideale per assorbire i cattivi odori, come ad esempio quelli causati dalla muffa.

Oltre al bicarbonato, ci servirà anche il borotalco, da sempre alleato per la cura della pelle. In alternativa possiamo utilizzare anche l’argilla ventilata, che si può trovare facilmente nelle erboristerie.

Infine, si potrebbe arricchire il deodorante aggiungendo anche qualche foglia di un’erba aromatica a piacere e qualche goccia di olio essenziale.

Dosi e modalità di utilizzo

Dunque, in un macina caffè inseriamo:

50 g di bicarbonato;

50 g di borotalco;

10 foglioline di menta e qualche goccia di olio essenziale al rosmarino, che doneranno al composto una fragranza davvero eccezionale.

Una volta ottenuta una polvere impalpabile e finissima, basterà inserirla all’interno di un barattolo con chiusura ermetica. Possiamo utilizzarla al bisogno, inserendo un batuffolo di cotone nel composto e passandolo sulle ascelle. In questo caso è meglio applicare questo deodorante sulle ascelle umide, ad esempio dopo la doccia. Con questo rimedio fai da te non avremo mai più puzza di sudore sui nostri indumenti. Tuttavia, è importante ricordare che questo è un rimedio della nonna e, in caso di problemi o irritazione alla pelle, si consiglia di sospenderne immediatamente l’utilizzo.